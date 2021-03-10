З Крюківського мосту намагався стрибнути чоловік (відео з боді-камер)

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Вчора ввечері, 6 березня, близько 20 години, з Крюківського мосту намагався стрибнути чоловік.





Полійцейським вдалося зняти чоловіка з перил. Його передали медикам.





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Як повідомляє пресслужба нацнвардійців Кременчука, під час служби з охорони громадського порядку гвардійцям по радіостанції надійшло повідомлення, що невідомий громадянин знаходиться на краю моста та хоче зістрибнути вниз.





- Мені одразу стало зрозуміло, що чоловік хоче покінчити життя самогубством і гаяти часу неможна, бо кожна секунда може коштувати життя. Ми одразу вирушили на місце події, – розповів один із учасників події старший сержант Віктор Вітенко.





За словами гвардійців, щоб врятувати життя, правоохоронці не втрачаючи ні хвилини, почали витягувати чоловіка, а також викликали на місце події бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги.





Спільними діями містян, нацгвардійців та патрульних вдалось врятувати чоловіка.





Доповнено 10 березня:





Патрульна поліція опублікувала відео з боді-камер того, як це було:



