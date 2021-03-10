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З Крюківського мосту намагався стрибнути чоловік (відео з боді-камер)

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 4 325 Коментарів: 1

 

Чоловіка зняли з перил

Вчора ввечері, 6 березня, близько 20 години, з Крюківського мосту намагався стрибнути чоловік.


Полійцейським вдалося зняти чоловіка з перил. Його передали медикам.


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Як повідомляє пресслужба нацнвардійців Кременчука, під час служби з охорони громадського порядку гвардійцям по радіостанції надійшло повідомлення, що невідомий громадянин знаходиться на краю моста та хоче зістрибнути вниз.


- Мені одразу стало зрозуміло, що чоловік хоче покінчити життя самогубством і гаяти часу неможна, бо кожна секунда може коштувати життя. Ми одразу вирушили на місце події, – розповів один із учасників події старший сержант Віктор Вітенко.


За словами гвардійців, щоб врятувати життя, правоохоронці не втрачаючи ні хвилини, почали витягувати чоловіка, а також викликали на місце події бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. 


Спільними діями містян, нацгвардійців та патрульних вдалось врятувати чоловіка.


Доповнено 10 березня:


Патрульна поліція опублікувала відео з боді-камер того, як це було:


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Автор: Альона Душенко Джерело відео: патрульна поліція Кременчука
Теги: Крюківський міст стрибнув
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Коментарі: 1

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VsegdaProtiv:
Сьогодні, 14:02

Весеннее обострение началось у дегроидов. 


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