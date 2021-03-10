У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт КрНУ посів третє місце в Україні

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За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019-2020 навчальному році Кременчуцький національний університет ім. Остроградського посів третє місце в Україні та перше в Полтавській області. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» оприлюднив офіційні підсумки конкурсу.





Студенти КрНУ подали на конкурс 79 робіт та здобули 79 призових місць – отримали 13 дипломів І ступеня, 25 – ІІ-го та 41 – ІІІ ступеня. Перше місце на Полтавщині КрНУ виборює вже кілька років поспіль.





Ось перша десятка університетів-призерів:



