За добу COVID-19 виявили у 6 377 українців, на Полтавщині – у 153

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Щепили за цей час 4 362, на Полтавщині - 230

В Україні за добу зафіксовано 6 377 нових випадків коронавірусу станом на 10 березня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 904 особи;

виписано з лікарень – 712 осіб;

летальних випадків – 219;

одужало – 5 687 осіб;

здійснено тестувань за добу – 64 126 (зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106.





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 416 438 осіб;

одужало – 1 204 916 осіб;

летальних випадків – 27 423;

проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 644 випадки;

Вінницька область – 575 випадків;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 226 випадків;

Донецька область – 118 випадків;

Житомирська область – 141 випадок;

Закарпатська область – 399 випадків;

Запорізька область – 218 випадків;

Івано-Франківська область – 502 випадки;

Київська область – 320 випадків;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 523 випадки;

Миколаївська область – 229 випадків;

Одеська область – 586 випадків;

Полтавська область – 153 випадки;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 50 випадків;

Тернопільська область – 148 випадків;

Харківська область – 270 випадків;

Херсонська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 152 випадки;

Черкаська область – 151 випадок;

Чернівецька область – 533 випадки;

Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 47 412 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 43 155 (+220) жителів області, продовжують лікування 3 241 людина, зокрема 142 дитини.





Усього зареєстровано 1 016 летальних випадків, нових – 12 (Полтава – 4; Гадяч – 2; Карлівський, Кобеляцький, Машівський, Новосанжарський, Семенівський, Хорольський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 153.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 18 252 (+60);

Кременчук – 6 017 (+10);

Горішні Плавні – 2 339 (+4);

Полтавський район – 2 035 (+15);

Миргород – 1 754 (уточнено);

Лубни – 1 498 (+1);

Лохвицький район – 1 403;

Зіньківський район – 1 080 (+5);

Карлівський район – 982 (+8);

Пирятинський район – 823 (+4);

Котелевський район – 796;

Новосанжарський район – 786 (+2);

Кременчуцький район – 732 (+2);

Глобинський район – 720 (+8);

Шишацький район – 657 (+7);

Диканський район – 648;

Миргородський район – 645;

Хорольський район – 630 (+6);

Гадяч – 592;

Кобеляцький район – 582;

Решетилівський район – 562;

Машівський район – 544 (+8);

Чутівський район – 529 (+2);

Семенівський район – 459;

Великобагачанський район – 439 (+2);

Гадяцький район – 381 (+1);

Козельщинський район – 369 (+3);

Лубенський район –348;

Оржицький район – 300 (+5);

Гребінківський район – 273;

Чорнухинський район – 237 (+1).

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 21,5%.









4 362 особи щеплено проти COVID-19 за добу 9 березня 2021 року в Україні.





Від початку кампанії щеплено 23 480 осіб, з них отримали 1 дозу – 23 480 осіб.





Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 330 щеплень;

Волинська область – 160 щеплень;

Дніпропетровська область – 260 щеплень;

Донецька область – 660 щеплень;

Житомирська область – 50 щеплень;

Закарпатська область – 90 щеплень;

Запорізька область – 60 щеплень;

Івано-Франківська область – 72 щеплення;

Київська область – 320 щеплень;

Кіровоградська область – 140 щеплень;

Луганська область – 220 щеплень;

Львівська область – 140 щеплень;

Київ – 100 щеплень;

Миколаївська область – 70 щеплень;

Одеська область – 180 щеплень;

Полтавська область – 230 щеплень;

Рівненська область – 110 щеплень;

Сумська область – 80 щеплень;

Тернопільська область – 180 щеплень;

Харківська область – 130 щеплень;

Херсонська область – 150 щеплень;

Хмельницька область – 110 щеплень;

Чернівецька область – 40 щеплень;

Чернігівська область – 90 щеплень.

Черкаська область – 390 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 134 щеплення), найменша – у Сумській області (430 щеплень).



