Відсьогодні на Дніпрі відкрита навігація, включно з Кременчуцьким шлюзом

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На всіх судноплавних шлюзах Дніпровського каскаду з середи, 10 березня, розпочався сезон навігації 2021 року. Про це йдеться в наказі Державної служби морського та річкового транспорту, оприлюдненому прес-службою відомства.





«Затвердити дати відкриття та закриття навігації на судноплавних гідротехнічних спорудах річки Дніпро в 2021 році, за умови плавання суден виключно в світлий час доби, при сприятливих метеорологічних умовах, до повного встановлення засобів навігаційного обладнання та завершення проведення регламентних робіт на ділянках внутрішніх водних шляхів, використовуваних для плавання. (...) Відкриття та закриття навігації здійснюється о 8:00 відповідної дати», - йдеться в документі.









Згідно з наказом, сезон річкової навігації на Дніпрі триватиме в поточному році з 10 березня по 31 грудня.





Зверніть увагу, що навігація для маломірних суден ще закрита.