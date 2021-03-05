Навігацію на Дніпрі планують відкрити з 10 березня

Сезон навігації на судноплавних шлюзах Дніпровського каскаду в 2021 році почнеться орієнтовно 10 березня. Як повідомила прес-служба Річкової інформаційної служби (РІС), про це йшла мова на робочій нараді в Міністерстві інфраструктури в середу, 3 березня. Про навігацію для маломірних суден мова поки не йшла.
В ході наради начальник РІС Олексій Ляшенко доповів про готовність обладнання до відкриття навігації на судноплавних шлюзах річки Дніпро в 2021 році.
Навігація по Дніпру в 2020 році повністю була відкрита 1 червня, а у Кременчуці - 19 березня.