Навігацію на Дніпрі планують відкрити з 10 березня

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Про навігацію для маломірних суден мова поки не йшла

Сезон навігації на судноплавних шлюзах Дніпровського каскаду в 2021 році почнеться орієнтовно 10 березня. Як повідомила прес-служба Річкової інформаційної служби (РІС), про це йшла мова на робочій нараді в Міністерстві інфраструктури в середу, 3 березня. Про навігацію для маломірних суден мова поки не йшла.





В ході наради начальник РІС Олексій Ляшенко доповів про готовність обладнання до відкриття навігації на судноплавних шлюзах річки Дніпро в 2021 році.





- На нараді було прийнято попереднє рішення почати навігацію з 10 березня 2021 року на всій річці Дніпро, - сказала прес-служба.





Навігація по Дніпру в 2020 році повністю була відкрита 1 червня, а у Кременчуці - 19 березня.