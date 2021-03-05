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Навігацію на Дніпрі планують відкрити з 10 березня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 489

 

Про навігацію для маломірних суден мова поки не йшла

Сезон навігації на судноплавних шлюзах Дніпровського каскаду в 2021 році почнеться орієнтовно 10 березня. Як повідомила прес-служба Річкової інформаційної служби (РІС), про це йшла мова на робочій нараді в Міністерстві інфраструктури в середу, 3 березня. Про навігацію для маломірних суден мова поки не йшла.


В ході наради начальник РІС Олексій Ляшенко доповів про готовність обладнання до відкриття навігації на судноплавних шлюзах річки Дніпро в 2021 році.


- На нараді було прийнято попереднє рішення почати навігацію з 10 березня 2021 року на всій річці Дніпро, - сказала прес-служба.


Навігація по Дніпру в 2020 році повністю була відкрита 1 червня, а у Кременчуці - 19 березня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: навигация
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