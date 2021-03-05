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Надзвичайні новини

Кременчужанка зайшла у додаток онлайн-банкінгу та дізналася, що на ній «висить» кредит

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 865 Коментарів: 3

 

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження

На кременчужанку без її відома невідомі оформили кредит у банку. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, 35-річна постраждала звернулася 4 березня. 


Жінка повідомила, що 3 березня зайшла у мобільний додаток онлайн-банкінгу та побачила, що її картка заблокована. Містянка звернулась до Українського бюро кредитних історій, де дізналася про заборгованість по кредиту. Виявилося, що на неї оформили позику у розмірі 5 100 гривень у листопаді 2020 року в одному з банків. На сьогодні сума заборгованості складає 15 098 гривень. 


Як повідомляють у поліції, за останній час з аналогічною проблемою до поліції звернулося декілька людей. Правоохоронці радять кременчужанам з відповідальністю ставитися до особистих документів, а також не повідомляли нікому персональні дані.

3
Автор: Юлия Волынская
Теги: банк кредит шахрайство
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Коментарі: 3

680
evil:
Сьогодні, 12:22

Правоохоронці радять кременчужанам з відповідальністю ставитися до особистих документів, а також не повідомляли нікому персональні дані.

Охиреть не встать. Чья бы корова мычала...Пол года назад писали же,  как ДБР разоблачили работников правоохранительных органов, которые полностью соответствуют ГОСТ 4645. На основе этого соответствия хмыри приторговывали в телеграмме персональными данными граждан Украины. А невероятно гуманный сентиментальный судья в январе этого года назначил им наказание 1,5 года условно. Так может быть на пушистые рыла в своих рядах надо больше обращать внимания? Может быть именно эти ваши хмыри, которые соответствуют ГОСТ 4645, данные этой кременчужанки и продали? Может быть им не 1.5 года условно нужно было давать, а пятнашку строгача? 

 

 


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131
Yuri:
Сьогодні, 12:56

"Правоохоронці радять кременчужанам з відповідальністю ставитися до особистих документів, а також не повідомляли нікому персональні дані."
    Копии паспорта, кода и номер тлф. разве что только бабушки с укропом не требуют (пока еще???). Раздал - по требованию - уже больше десятка - в те же банки и госорганы.

    А вот как банк проверял личность оформляющего кредит - очень интересный вопрос. Да и видеозапись (вроде бы) должна производиться ...


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895
Angel737:
Сьогодні, 13:02

Ужас!
Реально страшно от того, что даже если человек вроде и ответственно, осторожно, осмотрительно относиться к своим докуменатам, но ведь найдётся 1 негодяй, который сольёт базу данных с доками, с какого-то дажде гос. органа и вуаля, человек узнаёт через время, что у него был к примеру взять кредит в каком-то онлайн кредитном сервисе.
Караул!


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