Кременчужанка зайшла у додаток онлайн-банкінгу та дізналася, що на ній «висить» кредит

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 865 Коментарів: 3

На кременчужанку без її відома невідомі оформили кредит у банку. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, 35-річна постраждала звернулася 4 березня.





Жінка повідомила, що 3 березня зайшла у мобільний додаток онлайн-банкінгу та побачила, що її картка заблокована. Містянка звернулась до Українського бюро кредитних історій, де дізналася про заборгованість по кредиту. Виявилося, що на неї оформили позику у розмірі 5 100 гривень у листопаді 2020 року в одному з банків. На сьогодні сума заборгованості складає 15 098 гривень.





Як повідомляють у поліції, за останній час з аналогічною проблемою до поліції звернулося декілька людей. Правоохоронці радять кременчужанам з відповідальністю ставитися до особистих документів, а також не повідомляли нікому персональні дані.