Варто побачити: у Кременчуцькій галереї презентували більше 100 робіт 60 авторів

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На всеукраїнській весняній виставці чимало творів, де зображені коти та квіти – адже це те, що всіх захоплює































Фото: Артем Коваленко, Оксана Бойко

4 березня у Кременчуцькій художній галереї стартувала всеукраїнська весняна виставка – у великій залі представили більше 100 творів 60 авторів.



І тут кожен гість зможе знайти щось собі до смаку: в експозиції є 117 живописних і графічних робіт, які виконані у техніках олія, акварель, пастель, фіш-арт, текстильні картини, також можна побачити витинанки, ляльок-мотанок, колажі, різьблення по дереву, ліплення, барельєфи, іграшки ручної роботи.





Ми одразу звернули увагу на роботу Світлани Кохно «Туди, де спокій та немає бруду...» – човни на ній об'ємні





– Намагаємося максимально дати такий діапазон, щоб кожна людина щось своє знайшла, побачила різномаїття технік, творів і взагалі отримала весняний настрій і насолоду від того, що бачить, – коментує директорка галереї Оксана Бойко.



Якщо будете уважні, то помітите, що на виставці чимало робіт, де зображені коти та квіти – бо це те, що всіх захоплює, це сама весна.



Весняна виставка вже є традиційною, адже проводиться у нашому місті третій рік поспіль. На цей раз презентували свої витвори митці з Кременчука, Горішніх Плавнів, Кривого Рогу, Полтави.





- Художники чекають, готуються. І ми запрошуємо, щоб вони нові роботи показували, щоб не діставали із архівів, з поличок ті роботи, які вже колись були на виставках. Глядача не можна недооцінювати. Люди пам'ятають Образи і хочуть побачити, що художник розвивається. Ми спонукаємо до співтворчості: з одного боку – митців до нових ідей, а з іншого боку – давати нові грані насолоди глядачам, – розповіла Оксана Бойко.



Також вона додала: коли з'являється молодий цікавий талант, йому дають можливість показати відвідувачам більше своїх картин. Тому в експозиції є цілі авторські блоки.



Тож будьте певні, весняна виставка не залишить байдужим нікого. Завітайте до галереї, аби знайти свій улюблений твір!



Забігаючи наперед, зазначимо: на кременчужан цьогоріч чекає й традиційна осіння виставка, присвячена ювілею Кременчука та великим особистостям, які були у нашому місті.



Кременчуцька міська художня галерея працює:

середа – п'ятниця з 10.00 до 16.00;

субота – неділя з 10.00 до 16.30;

понеділок, вівторок – вихідні.

Вхід вільний. Виставка діятиме до 28 березня.