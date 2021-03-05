Варто побачити: у Кременчуцькій галереї презентували більше 100 робіт 60 авторів

На всеукраїнській весняній виставці чимало творів, де зображені коти та квіти – адже це те, що всіх захоплює
4 березня у Кременчуцькій художній галереї стартувала всеукраїнська весняна виставка – у великій залі представили більше 100 творів 60 авторів.
І тут кожен гість зможе знайти щось собі до смаку: в експозиції є 117 живописних і графічних робіт, які виконані у техніках олія, акварель, пастель, фіш-арт, текстильні картини, також можна побачити витинанки, ляльок-мотанок, колажі, різьблення по дереву, ліплення, барельєфи, іграшки ручної роботи.
Ми одразу звернули увагу на роботу Світлани Кохно «Туди, де спокій та немає бруду...» – човни на ній об'ємні
Якщо будете уважні, то помітите, що на виставці чимало робіт, де зображені коти та квіти – бо це те, що всіх захоплює, це сама весна.
Весняна виставка вже є традиційною, адже проводиться у нашому місті третій рік поспіль. На цей раз презентували свої витвори митці з Кременчука, Горішніх Плавнів, Кривого Рогу, Полтави.
Також вона додала: коли з'являється молодий цікавий талант, йому дають можливість показати відвідувачам більше своїх картин. Тому в експозиції є цілі авторські блоки.
Тож будьте певні, весняна виставка не залишить байдужим нікого. Завітайте до галереї, аби знайти свій улюблений твір!
Забігаючи наперед, зазначимо: на кременчужан цьогоріч чекає й традиційна осіння виставка, присвячена ювілею Кременчука та великим особистостям, які були у нашому місті.
Кременчуцька міська художня галерея працює:
Вхід вільний. Виставка діятиме до 28 березня.