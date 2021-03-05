За минулу добу COVID-19 виявили у 28 кременчужан, серед них три дитини

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Вчора, 4 березня, в Кременчуці зареєстрували 28 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 20 жінок віком від 21 до 89 років, 5 чоловіків віком від 31 до 81 років та три дитини віком від 11 до 17 років. Із них 24 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 4 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 43 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 7 пацієнтів.



Всього зареєстровано 5 963 випадки: одужало 5617; померло 164.