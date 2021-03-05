Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За минулу добу COVID-19 виявили у 28 кременчужан, серед них три дитини

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 228

 

Одужало 7 пацієнтів

Вчора, 4 березня, в Кременчуці зареєстрували 28 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 20 жінок віком від 21 до 89 років, 5 чоловіків віком від 31 до 81 років та три дитини віком від 11 до 17 років. Із них 24 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 4 - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікуються 43 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 7 пацієнтів.


Всього зареєстровано 5 963 випадки: одужало 5617; померло 164.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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