6 років позбавлення волі отримав полтавець, який торгував наркотиками у громадському транспорті

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 137

6 років позбавлення волі отримав полтавець, який торгував наркотиками у громадських місцях. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, затримали чоловіка у кінці 2018 року.





На початку грудня зловмисник потрапив у поле зору правоохоронців, коли продав у маршрутці два пакетики з «травою», а два тижні потому попався вдруге - коли зробив аналогічне біля зупинки громадського транспорту.





Під час обшуку вдома у полтавця правоохоронці вилучили пристрій для куріння наркотичних засобів та інші речові докази.



Чоловіка визнали винним у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307 КК України). Суд призначив йому покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією ½ частини належного йому майна. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.