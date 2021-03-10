Гра без воротаря та інтрига до останньої хвилини: результати кубків з футзалу Кременчука

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 262

7 березня у спортивному комплексі «Політехнік» та «Граніт» відбулися фінальні ігри поєдинку в кубках 5 ліг. Вболівальники, які вщент заповнили манежі залів, побачили боротьбу, словесні перепалки, серію пенальті та камбеки команд.









Фінали кубків мали відбутися ще на початку року, проте через карантин вихідного дня та локдаун, довелося переносити змагання. А ось послаблення карантину дозволило вболівальників насолодитися видовищною грою та нарешті побачити ігри наживу.





Змагання відбулися при заповнених трибунах у домашній атмосфері. Зауважимо, що кожен кубок був присвячений людині, яка внесла свій внесок у розвиток футболу в Кременчуці: Дмитра Демиденка, Михайла Бєлих, Сергія Загарія та Святослава Ждана.





На захід завітали заступники керівника Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський і Володимир Наритник, а також депутат Полтавської обласної ради Олександр Алексюк.





З вітальним словом до присутніх звернувся Вадим Маньковський. Він подякував командам, які в нелегкий час виходили на поле та грали. Також привітав присутніх жінок з Міжнародним жіночим днем.













Кубок 1 ліги імені Дмитра Демиденка





Кубок 1 ліги імені Дмитра Демиденка у запеклій боротьбі завоювали гравці «ТАС». Перед грою змагання на честь свого тата відкривала молодша донька журналіста Олександра. Вона акапельно виконала славень України.









Цього разу у фіналі зійшлися минулорічний переможець «Шарліс» та команда «ТАС». Артем Стрижак у першому таймі двічі відзначився у ворота «Шарліс», а вже після перерви остаточно поставив крапку у матчі - 0:3.





Можливо цього разу відсутність щасливих кросівок капітана «Шарліс» Олега Галати зіграло своє.





«Шарліс» - «ТАС» - 3:0

Голи: Стрижак

«Шарліс»: Поляков, Галата (к), Диндіков, Проша, Ніколаєв, Гуненко, Пилипенко, Каземіров

«ТАС»: Ельченко, Шаманський, Квиташ, Восколович, Олійник, Кулик, Смакула. Соколовський, Кулька, Крупін (к), Цвелих, Стрижак

Арбітри: Опришко Ярослав, Коробко Валерій





Кращі гравці: Артем Стрижак «ТАС» та Сергій Проша «Шарліс».





Кубок переможцям вручила дружина спортивного журналіста Олександра Демиденко.













Кубок 2 ліги імені Михайла Бєлих





*Михайло Бєлих - головний тренер «Кременя», грав у командах вищої ліги. Під його керівництвом ФК «Нафтохімік» (Кременчук) пройшов шлях від аматорської команди області до команди майстрів у першій лізі. Михайло Бєлих став останнім тренером кременчуцького «Кременя» у вищій лізі чемпіонату України. Він залишався головним тренером команди навіть після того, як вона понизилися в класі, і мав приступити до роботи у першій лізі. Однак, 29 липня 1997 року, за день до змагань, Михайло Бєлих загинув у автокатастрофі.





Володарем кубку 2 ліги став «Трансгаз». У першому таймі «Трансгаз» майже зняв питання щодо лідера забив 4 голи у ворота «ВПУ-7», проте гості не здалися. Після перерви «ВПУ-7» зіграв без голкіпера з додатковим польовим гравцем. Гравцям вдалося скоротити відставання, проте зробити камбек так і не вдалося.





«ВПУ-7» - «Трансгаз» - 2:4

Голи: Орендаренко І, Орендаренко В - Шаповал, Шимбаков, Бордюг, Федоренко

«ВПУ-7»: Іванов, Орендаренко І., Орендаренко В., Шаповал, Брайко, Клименко, Белокопитов, Максімов, Палюх

«Трансгаз»: Клапменко, Шаповал, Бакало, Герда, Кондратюк, Шимбаков, Шутка, Пономаренко, Мороз, Бордюг, Федоренко, Карабаш, Колісник

Арбітри: Віктор Чернишов, Євген Сухенко





Кращі гравці: Олексій Шаповал «Трансгаз» та Геннадій Клименко «ВПУ-7»









Кубок 3 ліги імені Сергія Загарія





*Сергій Загарій на аматорському рівні розвивав кременчуцький футбол. Брав участь у всіх турнірах, підтримував більшість команд.





«Інтер-Авто» - «Маяк-2» - 4:3

Голи: Кухта 2, Цемах, Шишкін - Остапець 2, Підопригора

«Інтер-Авто»: Ваншура, Кухта, Цемах, Шишкін, Ваншула, Загарій, Матвієнко, Галета, Сафонов

«Маяк-2»: Радвко, Соколенко, Маскальов, Третак, Вагнер, Бридун, Клюсенко, Остапець, Підопригора, Щудро













Кубок 4 ліги імені Святослава Ждана





*Святослав Ждан стояв ще у витоків команди «Дніпро» (1959 рік). Тренер, а з 1968 року головний тренер «Дніпро» (Кременчук). 1975 - 1988 років - голова Федерації футболу Кременчука.





«ПП» - «Зоря» - 4:4 (4:2)

Голи: Метельський, Журба 2, Будніков - Крошка 2, Ядришніков, Васільєв

«ПП»: Булатов, Мітельський, Обертас, Строгалін, Журба, Будніков, Помуран, Чорний, Троцько, Семенов

«Зоря»: Ричка, Самков, Білоус, Крошка, Алізбаян, Гриценко, Ядришніков, Васільєв, Волощенко





Переможця визначили лише в серії пенальті





Кубок 5 ліги





«Магія смаку» - «Олімп» - 4:3

Голи: Якимець 4 - Шандра, Чернець Є, Остропапец

«Магія смаку»: Зелений, Щерба, Шиш, Шегеря, Якимець, Одинець, Бегма, Погребняк Олексій, Яцик, Погребняк Олександр, Яременко, Мокрий

«Олімп»: Шандра, Чернец Є., Чернец Д, Савченко, Костина, Павлущенко, Андрущенко, Памренко, Милованов, Приймаченко, Остропарец, Артюшевський, Мушиманський



