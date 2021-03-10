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Полтавця, який стріляв з машини на ходу посеред міста, звинувачують у хуліганстві з використанням зброї

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 331

Юнаку вже повідомили про підозру

Полтавця, який стріляв з машини на ходу посеред міста, звинувачують у хуліганстві з використанням зброї. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, юнаку вже повідомили про підозру. Цікаво, що суд відмовив у арешті знайденого у машині пістолета, що ускладнює слідство.


Нагадаємо, що інцидент стався у Полтаві 12 лютого. Близько 12.00 на кільці Корпусного парку 18-річний хлопець на ходу стріляв з Toyota Camry зі стартового пістолета. Молодик зробив 8 пострілів. 


Наразі вирішується питання про обрання хулігану міри запобіжного заходу. 




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Автор: Юлия Волынская
Теги: стрілянина
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