В Україні за добу +13 276 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині +244

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За останню добу 9 304 особи в країні щеплено проти COVID-19

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 13 березня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 967 осіб;

виписано з лікарень – 3 116 осіб;

летальних випадків – 243;

одужало – 4 897 осіб;

здійснено тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 451 744 особи;

одужало – 1 219 773 особи;

летальних випадків – 28 158;

проведено ПЛР-тестувань – 7 328 468.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 049 випадків;

Вінницька область – 933 випадки;

Волинська область – 261 випадок;

Дніпропетровська область – 693 випадки;

Донецька область – 464 випадки;

Житомирська область – 971 випадок;

Закарпатська область – 625 випадків;

Запорізька область – 345 випадків;

Івано-Франківська область – 719 випадків;

Київська область – 913 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 91 випадок;

Львівська область – 879 випадків;

Миколаївська область – 378 випадків;

Одеська область – 767 випадків;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 380 випадків;

Сумська область – 275 випадків;

Тернопільська область – 399 випадків;

Харківська область – 837 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 605 випадків;

Черкаська область – 313 випадків;

Чернівецька область – 625 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки.

9 304 особи щеплено проти COVID-19 за добу 12 березня. Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа.





Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 400 щеплень;

Волинська область – 310 щеплень;

Дніпропетровська область – 550 щеплень;

Донецька область – 540 щеплень;

Житомирська область – 170 щеплень;

Закарпатська область – 280 щеплень;

Запорізька область – 360 щеплень;

Івано-Франківська область – 374 щеплення;

Київська область – 690 щеплень;

Кіровоградська область – 220 щеплень;

Луганська область – 160 щеплень;

Львівська область – 330 щеплень;

м. Київ – 340 щеплень;

Миколаївська область – 430 щеплень;

Одеська область – 210 щеплень;

Полтавська область – 530 щеплень;

Рівненська область – 280 щеплень;

Сумська область – 440 щеплень;

Тернопільська область – 570 щеплень;

Харківська область – 290 щеплень;

Херсонська область – 560 щеплень;

Хмельницька область – 250 щеплень;

Чернівецька область – 420 щеплень;

Чернігівська область – 130 щеплень;

Черкаська область – 470 щеплень.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 48 318 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу нових випадків – 244.



Одужали 43 454 (+121) жителі області, продовжують лікування 3 830 людей, зокрема, 164 дитини. Усього налічують 1 034 летальні випадки, нових – 3 (Гадяч – 2; Миргород).



Географія поширення інфекції:

Полтава – 18 535 (+29);

Кременчук – 6 116 (+29);

Горішні Плавні – 2 363 (+4);

Полтавський район – 2 121 (+30);

Миргород – 1 779 (+16);

Лубни – 1 534 (+2);

Лохвицький район – 1 455 (+7);

Зіньківський район – 1 088 (+5);

Карлівський район – 1 004 (+5);

Пирятинський район – 832 (+2);

Котелевський район – 811 (+3);

Новосанжарський район – 799 (+1);

Кременчуцький район – 743 (+5);

Глобинський район – 732 (+2);

Шишацький район – 667;

Диканський район – 658 (+1);

Миргородський район – 650 (+4);

Хорольський район – 637 (+3);

Гадяч – 628 (+31);

Кобеляцький район – 587 (+1);

Решетилівський район – 585 (+20);

Машівський район – 571 (+13);

Чутівський район – 531 (+2);

Семенівський район – 463 (+4);

Великобагачанський район – 452 (+9);

Гадяцький район – 409 (+15);

Козельщинський район – 371;

Лубенський район –361;

Оржицький район – 317;

Гребінківський район – 282 (+1);

Чорнухинський район – 237.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 21,5%.