В Україні за добу +13 276 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині +244

За останню добу 9 304 особи в країні щеплено проти COVID-19
13 276 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 13 березня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 967 осіб;
- виписано з лікарень – 3 116 осіб;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 4 897 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 451 744 особи;
- одужало – 1 219 773 особи;
- летальних випадків – 28 158;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 328 468.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 049 випадків;
- Вінницька область – 933 випадки;
- Волинська область – 261 випадок;
- Дніпропетровська область – 693 випадки;
- Донецька область – 464 випадки;
- Житомирська область – 971 випадок;
- Закарпатська область – 625 випадків;
- Запорізька область – 345 випадків;
- Івано-Франківська область – 719 випадків;
- Київська область – 913 випадків;
- Кіровоградська область – 84 випадки;
- Луганська область – 91 випадок;
- Львівська область – 879 випадків;
- Миколаївська область – 378 випадків;
- Одеська область – 767 випадків;
- Полтавська область – 244 випадки;
- Рівненська область – 380 випадків;
- Сумська область – 275 випадків;
- Тернопільська область – 399 випадків;
- Харківська область – 837 випадків;
- Херсонська область – 84 випадки;
- Хмельницька область – 605 випадків;
- Черкаська область – 313 випадків;
- Чернівецька область – 625 випадків;
- Чернігівська область – 342 випадки.
9 304 особи щеплено проти COVID-19 за добу 12 березня. Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 400 щеплень;
- Волинська область – 310 щеплень;
- Дніпропетровська область – 550 щеплень;
- Донецька область – 540 щеплень;
- Житомирська область – 170 щеплень;
- Закарпатська область – 280 щеплень;
- Запорізька область – 360 щеплень;
- Івано-Франківська область – 374 щеплення;
- Київська область – 690 щеплень;
- Кіровоградська область – 220 щеплень;
- Луганська область – 160 щеплень;
- Львівська область – 330 щеплень;
- м. Київ – 340 щеплень;
- Миколаївська область – 430 щеплень;
- Одеська область – 210 щеплень;
- Полтавська область – 530 щеплень;
- Рівненська область – 280 щеплень;
- Сумська область – 440 щеплень;
- Тернопільська область – 570 щеплень;
- Харківська область – 290 щеплень;
- Херсонська область – 560 щеплень;
- Хмельницька область – 250 щеплень;
- Чернівецька область – 420 щеплень;
- Чернігівська область – 130 щеплень;
- Черкаська область – 470 щеплень.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 48 318 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу нових випадків – 244.
Одужали 43 454 (+121) жителі області, продовжують лікування 3 830 людей, зокрема, 164 дитини. Усього налічують 1 034 летальні випадки, нових – 3 (Гадяч – 2; Миргород).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 18 535 (+29);
- Кременчук – 6 116 (+29);
- Горішні Плавні – 2 363 (+4);
- Полтавський район – 2 121 (+30);
- Миргород – 1 779 (+16);
- Лубни – 1 534 (+2);
- Лохвицький район – 1 455 (+7);
- Зіньківський район – 1 088 (+5);
- Карлівський район – 1 004 (+5);
- Пирятинський район – 832 (+2);
- Котелевський район – 811 (+3);
- Новосанжарський район – 799 (+1);
- Кременчуцький район – 743 (+5);
- Глобинський район – 732 (+2);
- Шишацький район – 667;
- Диканський район – 658 (+1);
- Миргородський район – 650 (+4);
- Хорольський район – 637 (+3);
- Гадяч – 628 (+31);
- Кобеляцький район – 587 (+1);
- Решетилівський район – 585 (+20);
- Машівський район – 571 (+13);
- Чутівський район – 531 (+2);
- Семенівський район – 463 (+4);
- Великобагачанський район – 452 (+9);
- Гадяцький район – 409 (+15);
- Козельщинський район – 371;
- Лубенський район –361;
- Оржицький район – 317;
- Гребінківський район – 282 (+1);
- Чорнухинський район – 237.
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 21,5%.