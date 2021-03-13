Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу +13 276 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині +244

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За останню добу 9 304 особи в країні щеплено проти COVID-19

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 13 березня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 967 осіб;
  • виписано з лікарень – 3 116 осіб;
  • летальних випадків – 243;
  • одужало – 4 897 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 451 744 особи;
  • одужало – 1 219 773 особи;
  • летальних випадків – 28 158;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 328 468.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 049 випадків;
  • Вінницька область – 933 випадки;
  • Волинська область – 261 випадок;
  • Дніпропетровська область – 693 випадки;
  • Донецька область – 464 випадки;
  • Житомирська область – 971 випадок;
  • Закарпатська область – 625 випадків;
  • Запорізька область – 345 випадків;
  • Івано-Франківська область – 719 випадків;
  • Київська область – 913 випадків;
  • Кіровоградська область – 84 випадки;
  • Луганська область – 91 випадок;
  • Львівська область – 879 випадків;
  • Миколаївська область – 378 випадків;
  • Одеська область – 767 випадків;
  • Полтавська область – 244 випадки;
  • Рівненська область – 380 випадків;
  • Сумська область – 275 випадків;
  • Тернопільська область – 399 випадків;
  • Харківська область – 837 випадків;
  • Херсонська область – 84 випадки;
  • Хмельницька область – 605 випадків;
  • Черкаська область – 313 випадків;
  • Чернівецька область – 625 випадків;
  • Чернігівська область – 342 випадки.

9 304 особи щеплено проти COVID-19 за добу 12 березня. Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа.


Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 400 щеплень;
  • Волинська область – 310 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 550 щеплень;
  • Донецька область – 540 щеплень;
  • Житомирська область – 170 щеплень;
  • Закарпатська область – 280 щеплень;
  • Запорізька область – 360 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 374 щеплення;
  • Київська область – 690 щеплень;
  • Кіровоградська область – 220 щеплень;
  • Луганська область – 160 щеплень;
  • Львівська область – 330 щеплень;
  • м. Київ – 340 щеплень;
  • Миколаївська область – 430 щеплень;
  • Одеська область – 210 щеплень;
  • Полтавська область – 530 щеплень;
  • Рівненська область – 280 щеплень;
  • Сумська область – 440 щеплень;
  • Тернопільська область – 570 щеплень;
  • Харківська область – 290 щеплень;
  • Херсонська область – 560 щеплень;
  • Хмельницька область – 250 щеплень;
  • Чернівецька область – 420 щеплень;
  • Чернігівська область – 130 щеплень;
  • Черкаська область – 470 щеплень.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 48 318 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу нових випадків – 244.


Одужали 43 454 (+121) жителі області, продовжують лікування 3 830 людей, зокрема, 164 дитини. Усього налічують 1 034 летальні випадки, нових – 3 (Гадяч – 2; Миргород).

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 18 535 (+29);
  • Кременчук – 6 116 (+29);
  • Горішні Плавні – 2 363 (+4);
  • Полтавський район – 2 121 (+30);
  • Миргород – 1 779 (+16);
  • Лубни – 1 534 (+2);
  • Лохвицький район – 1 455 (+7);
  • Зіньківський район – 1 088 (+5);
  • Карлівський район – 1 004 (+5);
  • Пирятинський район – 832 (+2);
  • Котелевський район – 811 (+3);
  • Новосанжарський район – 799 (+1);
  • Кременчуцький район – 743 (+5);
  • Глобинський район – 732 (+2);
  • Шишацький район – 667;
  • Диканський район – 658 (+1);
  • Миргородський район – 650 (+4);
  • Хорольський район – 637 (+3);
  • Гадяч – 628 (+31);
  • Кобеляцький район – 587 (+1);
  • Решетилівський район – 585 (+20);
  • Машівський район – 571 (+13);
  • Чутівський район – 531 (+2);
  • Семенівський район – 463 (+4);
  • Великобагачанський район – 452 (+9);
  • Гадяцький район – 409 (+15);
  • Козельщинський район – 371;
  • Лубенський район –361;
  • Оржицький район – 317;
  • Гребінківський район – 282 (+1);
  • Чорнухинський район – 237.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 21,5%.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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