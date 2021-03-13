Надзвичайні новини

Поблизу Соснівки машина злетіла в кювет: водій в лікарні

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 173

 

На місці події працюють поліцейські

13 березня поблизу села Соснівки автівка Suzuki злетіла у кювет. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції.


Водія ушпиталили до лікарні. На місці події працюють поліцейські, вони встановлюють всі обставини ДТП.


Негода наробила бід: на Кременчуччині сталося кілька аварій
0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції, h.kremenchug
Теги: ДТП Сосновка кювет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх