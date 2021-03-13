Поблизу Соснівки машина злетіла в кювет: водій в лікарні

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 173

На місці події працюють поліцейські

13 березня поблизу села Соснівки автівка Suzuki злетіла у кювет. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





Водія ушпиталили до лікарні. На місці події працюють поліцейські, вони встановлюють всі обставини ДТП.



