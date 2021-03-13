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Негода наробила бід: на Кременчуччині сталося кілька аварій

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 408

 

Зіткнулися вантажівки, автівки опинилися у кюветі

Негода, яка вирувала на Кременчуччині в ніч з 12 на 13 березня, наробила бід – на дорогах сталося кілька аварій.


 

За повідомленням Кременчуцького відділу поліції, на небезпечній ділянці траси М-22 (поблизу села Маламівки) водії двох вантажівок не врахували дорожньої обстановки (було дуже слизько) і зіткнулися. ДТП пройшло без потерпілих.


Інші інциденти на дорогах виклали очевидці у соціальних мережах.


 

На трасі Полтава-Кременчук біля повороту на село Лутовинівку автівка опинилася у кюветі.


 

Також на трасі Полтава-Кременчук (у районі села Підлужного) у кювет злетів бітумовоз.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції, h.kremenchug
Теги: ДТП снег непогода кювет
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