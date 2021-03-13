Надзвичайні новини

Вчора ввечері 47-річний кременчужанин загубився у лісі разом з собакою

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 634

 

Чоловіка знайшли через дві години, у нього було переохолодження

Ввечері 12 березня 47-річний кременчужанин заблукав у лісі разом з німецькою вівчаркою. Як інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, чоловік о 19.17 подзвонив до служби порятунку «101» та повідомив, що загубився у лісовому масиві неподалік від села Потоки Кременчуцького району. За попередньою інформацією, він повертався з риболовлі.


Рятувальники разом з поліцією провели пошукові роботи та о 21.30 знайшли громадянина з собакою у плавнях, де він кликав на допомогу.


Потім його передали медичним працівникам. За повідомленням лікарів, у чоловіка було загальне переохолодження.

2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: потерялся лес Потоки рыбалка собака
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх