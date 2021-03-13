12 березня у 9 кременчужан виявили COVID-19, серед яких 14-річна дитина

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 392

12 березня в місті зареєстрували дев'ять нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.





За повідомленням мерії, захворіли п'ять жінок віком від 24 до 60 років, три чоловіки віком від 43 до 78 років та дитина 14 років. Із вперше виявлених випадків захворювання вісім пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 57 пацієнтів. Одужало 20 пацієнтів.



Всього у нашому місті зафіксували 6117 випадків COVID-19, одужало 5657 людей, померло 166.