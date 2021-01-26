Банда кременчужан - «альпіністів» обкрадала фури прямо на ходу

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Банда кременчужан-«альпіністів» обкрадала фури на ходу, але попалася правоохоронцям.





Як повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури, викрили трьох жителів Кременчука, які вночі під час руху вантажівок за допомогою альпіністського спорядження та знаряддя для механічного відмикання замків, проникали в середину та скоювали крадіжки.





Таким чином упродовж минулого та початку цього років зловмисниками накрали продуктів харчування, медикаментів та інших товарів на 700 тис. грн.





- Викрадене, серед якого продукти харчування, побутова хімія, поштові відправлення та медикаменти, зловмисники зберігали за місцем мешкання та у приватному будинку, який придбали в селі одного із районів області. На даний час слідчими проведено понад 20 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в автомобілях, гаражних та інших приміщеннях. Під час слідчих дій поліцейські вилучили ряд речових доказів протиправної діяльності злочинної групи, - повідомив Іван Вигівський, начальник поліції Полтавщини.









Наразі встановлено кілька епізодів «нападів» на фури. Однак, у нас є підстави вважати, що дані особи можуть бути причетні ще до близько 30 аналогічних кримінальних правопорушень». Причетність до вчинення інших подібних злочинів перевіряється.





Усім трьом повідомлено про підозру у скоєнні 6 крадіжок та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Кременчужан підозрюють у крадіжках, вчинених повторно, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, поєднаних з проникненням в інше сховище (ч. ч. 3, 4 ст. 185 КК України).

Слідчі та процесуальні дії тривають.