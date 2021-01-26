За добу у Кременчуці виявили 12 хворих на коронавірус

Одужало 128 пацієнтів
Сьогодні, 27 січня, в Кременчуці зареєстрували 12 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 11 жінок віком від 19 до 84 років та 50-річний чоловік.
Із вперше виявлених випадків захворювання 10 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 2 - лікуються в інфекційному шпиталі. Всього в інфекційних шпиталях лікується 38 пацієнтів.
По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.
Одужало 128 пацієнтів.
Всього зареєстровано 5 661 випадок: одужало 5 284, померло 155.