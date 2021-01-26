За добу у Кременчуці виявили 12 хворих на коронавірус

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Сьогодні, 27 січня, в Кременчуці зареєстрували 12 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 11 жінок віком від 19 до 84 років та 50-річний чоловік.



Із вперше виявлених випадків захворювання 10 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 2 - лікуються в інфекційному шпиталі. Всього в інфекційних шпиталях лікується 38 пацієнтів.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.





Одужало 128 пацієнтів.



Всього зареєстровано 5 661 випадок: одужало 5 284, померло 155.