Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1197107
Кременчук5622
Хворі:
Україна209215
Кременчук378
Одужало:
Україна965835
Кременчук5089
Померло:
Україна22057
Кременчук155
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуці виявили 12 хворих на коронавірус

Сьогодні, 21:25 Переглядів: 241

Одужало 128 пацієнтів

Сьогодні, 27 січня, в Кременчуці зареєстрували 12 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 11 жінок віком від 19 до 84 років та 50-річний чоловік.


Із вперше виявлених випадків захворювання 10 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 2 - лікуються в інфекційному шпиталі. Всього в інфекційних шпиталях лікується 38 пацієнтів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 128 пацієнтів.


Всього зареєстровано 5 661 випадок: одужало 5 284, померло 155.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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