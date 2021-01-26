«Кременчук» вирвав перемогу в «Сокола» у серії післяматчевих булітів

Сьогодні, 21:47 Переглядів: 158

Сьогодні, 27 січня, хокейний клуб «Сокіл» на своєму майданчику приймав «Кременчук». У запеклому протистоянні підопічні Олександра Савицького завоювали 12 перемогу поспіль.

Перший період, як і очікувалося, пройшов в рівній боротьбі. Обидві команди намагалися зіграти максимально просто в захисті зі швидким переходом в атаку. Крім цього, суперники вичікували, хто з них першим помилиться в обороні.





Першими помилилися хокеїсти «Сокола». На 6 хвилині нападник «Кременчука» Орлов, скориставшись нерозторопністю захисників киян у своїй зоні, заволодів шайбою і на виході переграв Кубрицького - 1:0. Господарі мали можливість тут же зрівняти рахунок, реалізувавши більшість, але з їх натиском справилася четвірка гостей.





У другому періоді рахунок на табло не змінився. Обидві команди вміло зіграли в обороні, а в завершальний момент атак надійні були воротарі. У «Кременчука» небезпечно у ворота кидали Дубінін і Серанов, а у «Сокола» - Смирнов і Кузьменко. В результаті на другу перерву команди йшли за рахунку 1: 0 на користь «містян».





У третьому періоді на 47 хвилині кияни зрівняли рахунок. Підопічні Шафаренко розіграли непогану комбінацію - Кузьменко віддав на Морозова, а той під кидок Рубану, після чого шайба опинилася у воротах Давлетшина 1:1. Під кінець двадцятихвилинки хокеїсти обмінялися ще небезпечними кидками, але це ніяк не вплинуло на рахунок - 1:1.





У додатковій п'ятихвилинці команди так само не визначили переможця, тому долю двох балів вирішила серія післяматчевих булітів. Сильніше в булітній серії виявилися хокеїсти «Кременчука», які записали до свого активу 2 бали.