У Кременчуці відбулися змагання з бойового самбо

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 130

26 січня у кременчуцькому батальйоні Національної гвардії України відбулися змагання, серед військовослужбовців, на першість військової частини з боротьби самбо.



Спортсмени змагалися у таких вагових категоріях: до 62 кг, до 68 кг, до 82 кг та до 90 кг.





- Це лише початковий етап на якому ми відібрали кращих гвардійців частини. Наступний етап змагань відбудеться у Центральному територіальному управлінні, де наші військовослужбовці будуть відстоювати честь військової частини серед інших, - зауважив начальник фізичної підготовки та спорту лейтенант Дмитро Капінус.



Під час запеклої боротьби місця розподілилися наступним чином: