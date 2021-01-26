У Кременчуці відбулися змагання з бойового самбо

Наступний етап змагань відбудеться у Центральному територіальному управлінні
26 січня у кременчуцькому батальйоні Національної гвардії України відбулися змагання, серед військовослужбовців, на першість військової частини з боротьби самбо.
Спортсмени змагалися у таких вагових категоріях: до 62 кг, до 68 кг, до 82 кг та до 90 кг.
- Це лише початковий етап на якому ми відібрали кращих гвардійців частини. Наступний етап змагань відбудеться у Центральному територіальному управлінні, де наші військовослужбовці будуть відстоювати честь військової частини серед інших, - зауважив начальник фізичної підготовки та спорту лейтенант Дмитро Капінус.
Під час запеклої боротьби місця розподілилися наступним чином:
- 1 місце 1 патрульна рота;
- 2 місце 2 патрульна рота;
- 3 місце 3 патрульна рота.