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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці відбулися змагання з бойового самбо

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 130

 

Наступний етап змагань відбудеться у Центральному територіальному управлінні

26 січня у кременчуцькому батальйоні Національної гвардії України відбулися змагання, серед військовослужбовців, на першість військової частини з боротьби самбо.


Спортсмени змагалися у таких вагових категоріях: до 62 кг, до 68 кг, до 82 кг та до 90 кг.


- Це лише початковий етап на якому ми відібрали кращих гвардійців частини. Наступний етап змагань відбудеться у Центральному територіальному управлінні, де наші військовослужбовці будуть відстоювати честь військової частини серед інших, - зауважив начальник фізичної підготовки та спорту лейтенант Дмитро Капінус.


Під час запеклої боротьби місця розподілилися наступним чином: 

  • 1 місце 1 патрульна рота;
  • 2 місце 2 патрульна рота;
  • 3 місце 3 патрульна рота.
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Автор: Альона Душенко
Теги: нацгвардія самбо

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