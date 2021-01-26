Потрійне комбо: за зміну кременчуцькі копи зловили трьох водіїв під наркотиками

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На всіх кермувальників склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП

У Кременчуці копи за зміну 26-27 січня зловили трьох водіїв під наркотиками. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.





На вулиці Небесної Сотні близько 16.00 патрульні зупинили автівку ВАЗ. Під час спілкування з керманичем охоронці порядку помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік погодився і навіть поїхав до медичного закладу, але потім категорично відмовився. Окрім того, інспектори з'ясували, що чоловік вже позбавлений права керування авто.





Другий випадок стався на вулиці Київській. Близько 22.00 патрульні помітили Ford Focus, водій якого порушив правила проїзду перехрестя. Під час спілкування поліцейські виявили у 29-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога водій відмовився.





А на проспекті Полтавському близько 4.00 патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, який мав технічну несправність фар. Поведінка водія не відповідала обстановці, він мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у медзакладі цей водій також відмовився.





На всіх кермувальників під наркотиками патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.