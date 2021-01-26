Кременчужан запрошують на військову службу за контрактом

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 616

Більш детальну інформацію можна дізнатися у Кременчуцький Омтцк та Сп

Кременчуцький Омтцк та Сп опублікував, які вимоги для військової служби за контрактом.



Які основні вимоги і критерії відбору на службу за контрактом?



На службу за контрактом до рядового, сержантського і старшинського складу Кременчуцьким ОМТЦК та СП приймаються: громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби; а також військовозобов’язані та жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою. Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом становить від 18 до 60 років.



Які основні вимоги під час відбору на військову службу за контрактом?



По-перше, кандидат на військову службу має бути придатним за станом здоров’я та показниками профвідбору, а також у відмінній фізичній та психологічній формі. У претендента на проходження військової служби має бути загальноосвітній рівень знань, мотивація до військової служби, сформований рівень ідейних цінностей, моральних та професійних якостей. Він не повинен мати судимостей.



Які терміни військової служби за контрактом?



Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, терміни військової служби наступні:

військовослужбовці, прийняті на посади рядового складу-строк на 3 роки;

військовослужбовці, прийняті на посади сержантського і старшинського складу – строк від 3 до 5 років залежно від згоди сторін.





Якими пільгами та соціальними гарантіями користуються військовослужбовці-контрактники?





По-перше, це грошове забезпечення. Воно залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. Наразі грошове забезпечення осіб рядового складу становить від 10 200 гривень, сержантського складу – від 11 100 гривень і вище. А при укладанні першого контракту терміном на три роки, військовослужбовець отримує матеріальне заохочення близько 18000 грн.



Також, раз на рік надається: матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного грошового окладу (якщо є для цього відповідні підтверджуючі документи). Крім того, надається грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.



Разом з тим, при переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.



По-друге —отримання житла за рахунок держави. Особи, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися в спеціально пристосованих казармах у військовій частині, а сімейні – у сімейних гуртожитках.





Військовослужбовці, які мають вислугу в 20 років і більше, мають право на отримання постійного житла.



Є й інші привілеї. Зокрема, забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду). Безоплатна медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).



Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).



Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в тому разі, якщо на день звільнення зі служби вислуга становить 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.





Куди звертатися бажаючим укласти контракт?



Бажаючі укласти контракт та проходити військову службу у Збройних Силах України можуть звертатися для співбесіди і подальшого оформлення документів за адресою: м. Кременчук, вул. Генерала Жадова ,6 та за телефоном 3-10-45 або за моб. тел. 0990743186.