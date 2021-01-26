У Кременчуці запустили школу жіночого антикорупційного активізму «Антика»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 502

Сьогодні, 27 січня, організація Кремінь Антикор запустила школу жіночого антикорупційного активізму «АнтиКа». Оксана Гуйда розповіла журналістам, що цей проєкт передбачений для жінок, які готові проявити свій лідерський потенціал та сприяти збільшенню прозорості влади.





Мобільна школа розпочала свою роботу з січня цього року в територіальних громадах Полтавщини та Кіровоградщини. За словами Оксани Гуйди, цикл тренінгів включає 18 занять, по три тренінга в 6 громадах (3 в Полтавській області та 3 в Кіровоградській).





Для жінок проведуть цикл тренінгів, щодо виявлення, розвинення та закріплення навичок в таких сферах життя:

Лідерство, яке об’єднає громаду;

Нормативно-правові засади бази функціонування ОТГ, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

Ґендер та ґендерне бюджетування;

Методика визначення ознак корупції;

Процедура оскарження незаконних, необґрунтованих та незаконних рішень органів місцевого самоврядування, з метою забезпечення прозорості в прийнятті актів та проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, як місцевими мешканцями ОТГ, так і посадовими особами органів місцевого самоврядування й депутатами ОТГ.

Навчання безкоштовне. Контакти Мобільної школи жіночого антикорупційного активізму «АнтиКа» - 095-784-6010.