У Кременчуці запустили школу жіночого антикорупційного активізму «Антика»

Сьогодні, 27 січня, організація Кремінь Антикор запустила школу жіночого антикорупційного активізму «АнтиКа». Оксана Гуйда розповіла журналістам, що цей проєкт передбачений для жінок, які готові проявити свій лідерський потенціал та сприяти збільшенню прозорості влади.
Мобільна школа розпочала свою роботу з січня цього року в територіальних громадах Полтавщини та Кіровоградщини. За словами Оксани Гуйди, цикл тренінгів включає 18 занять, по три тренінга в 6 громадах (3 в Полтавській області та 3 в Кіровоградській).
Для жінок проведуть цикл тренінгів, щодо виявлення, розвинення та закріплення навичок в таких сферах життя:
Навчання безкоштовне. Контакти Мобільної школи жіночого антикорупційного активізму «АнтиКа» - 095-784-6010.