Українців хочуть штрафувати за неправильно встановлені кондиціонери на будинках

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 341 Коментарів: 4

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4619, яким пропонується штрафувати українців за неправильно встановлені кондиціонери на будинках. Ініціатором законопроєкту є депутат з партії «Слуга народу» Сергій Гривко.





Якщо кондиціонер капне конденсатом на фасад чи дах поруч розташованих будівель та балконів, асфальт або на голову перехожого, то власнику доведеться сплатити штраф у розмірі 1 700 грн. Якщо порушення повторюватиметься, власнику приладу доведеться заплатити 3,4 тисячі гривень.





У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що він має на меті захистити навколишнє середовище населених пунктів, громадський порядок, а також законні права та інтереси громадян.





Планують встановити на законодавчому рівні чіткі правила виведення конденсату від розміщених на фасадах будівель кондиціонерів. Спеціально пристосованими для цього місцями можуть стати зливова або побутова каналізація, спеціальні резервуари, які не заважатимуть громадянам.