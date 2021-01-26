Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1197107
Кременчук5622
Хворі:
Україна209215
Кременчук378
Одужало:
Україна965835
Кременчук5089
Померло:
Україна22057
Кременчук155
Кременчук, Україна, Світ

Українців хочуть штрафувати за неправильно встановлені кондиціонери на будинках

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 341 Коментарів: 4

 

Штраф становитиме від 1 700 до 3 400 грн

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4619, яким пропонується штрафувати українців за неправильно встановлені кондиціонери на будинках. Ініціатором законопроєкту є депутат з партії «Слуга народу» Сергій Гривко.


Якщо кондиціонер капне конденсатом на фасад чи дах поруч розташованих будівель та балконів, асфальт або на голову перехожого, то власнику доведеться сплатити штраф у розмірі 1 700 грн. Якщо порушення повторюватиметься, власнику приладу доведеться заплатити 3,4 тисячі гривень.


У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що він має на меті захистити навколишнє середовище населених пунктів, громадський порядок, а також законні права та інтереси громадян.


Планують встановити на законодавчому рівні чіткі правила виведення конденсату від розміщених на фасадах будівель кондиціонерів. Спеціально пристосованими для цього місцями можуть стати зливова або побутова каналізація, спеціальні резервуари, які не заважатимуть громадянам.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: кондиционер штрафы Верховная Рада законопроект

Коментарі: 4

186
StarПёр:
Сьогодні, 17:43

Якщо кондиціонер капне конденсатом на фасад чи дах поруч розташованих будівель...власнику доведеться сплатити штраф у розмірі 1 700 грн. Якщо порушення повторюватиметься, власнику приладу доведеться заплатити 3,4 тисячі гривень.

 

А якшо в мене кондиціонер встановлено раніше, ніж на першому поверсі мого багатоповерхового будинку з якогось переляку (з дозволу дібільних хворих на голову місцевих архітекорів) збудовано магазин, на дах якого тепер капає конденсат? Мене теж штрафуватимуть? Так в мене ще як дощітиме то й з карнизу вода капає на кришу того ж магазину! То давай мені ще 1700 грн штрафу за кожний карниз! Йолоп дурноподібний! Замість дійсно важливих невідкладних законів отакі йолопи займаються отакою дурнею. Віслюки понавибирали зелених довбо****, а ти мучайся...


7 0
32
sergik:
Сьогодні, 17:48

Депутату Сергею Гривко сосед, живуший сверху, установил кондер. Вот решил отомстить


3 0
16
limon4ik:
Сьогодні, 17:53

Сергій Гривко - молодий і маловідомий політик, але вже встиг стати героєм кількох скандальних заголовків. Депутата звинувачували в некомпетентності, непрофесіоналізмі і невідповідністі займаній посаді.

У 2019 журналісти підловили його на тому, що Гривко не знав, як розшифровується абревіатура САП - Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У відповідь здивованому кореспондентові він заявив, що він вчиться і поки не може відповісти на це питання.

Сергій Гривко позиціонує себе в якості патріота, громадського працівника і соціально активного громадянина. Однак журналісти з'ясували, що в минулому нинішній депутат від Слуги народу був активістом АнтиМайдану. Він не приховував власних симпатій до режиму Януковича і підтримував силовиків і висловлював антипатію до учасників Революції Гідності.

Є у журналістів пояснення стрімкого кар'єрного злету Гривко. Згідно з інформацією чернігівських експертів, Гривко є ставлеником народного депутата Валерія Давиденко. Раніше той був протеже заступника зниклого міністра АПК Миколи Присяжнюка в уряді Азарова, який в даний момент ховається від українського правосуддя в Росії.

Гривко відкрито називають представником масовки у Верховній Раді. За час перебування в парламенті Сергій Дмитрович жодного разу не виступив з промовою в сесійній залі.

3 0
33
kremin777:
Сьогодні, 18:02

когда же уже закончатся дебильные дЫпутатыrage


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх