Водохреща 2021: як кременчужани занурювалися в Дніпро

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 019 Коментарів: 2

Традиційно у день Хрещення Господнього біля річкового вокзалу збиралися сотні кременчужан. Більшість людей згуртувалися, аби освятити воду, деякі, щоб випробувати власний дух у крижаних водах Дніпра. Через посилений карантин організованих купань не було, й не проводили масові обрядові заходи.





Розуміючи, що кременчужани все одно купатимуться у відкритих водоймах, у визначених місцях встановили пости, де чергували працівники рятувально-оперативних служб. Такі пости були встановлені біля «Річкового вокзалу» (р. Дніпро) та Свято-Преображенського собору (р. Сухий Кагамлик), на правобережжі міста в районі човнової станції «Демурівка» (р. Дніпро).





У морозну воду занурилися директор футбольного клубу «Кремінь» Андрій Недяк, бухгалтерія та тренерський штаб Кременя (Олександр Поляков і Сергій Свистун).









Хокеїсти «Кременчука»...









...а також головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький.









В холодну ополонку занурилися депутати Полтавської обласної ради Руслан Телятник...









Микола Корецький...









Євген Корф...









та Олег Сазонов









Депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун









Депутат Кременчуцької районної ради Владислав Мізін









Чемпіонка світу Аліса Бажукова









Людмила Боталова









Боксер Сергій Радченко



