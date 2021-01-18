Організованих купань на Водохреще у Кременчуці не буде

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 565

Організованих купань на Водохреще у Кременчуці не буде: тобто під час карантину не влаштовуватимуть спеціально обладнаних місць, щоб уникнути скупчення людей. Проте у місцях звичних хрещенських купань у місті чергуватимуть рятувальники. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.





- Ми не будемо створювати ажіотаж, хоча намети ДСНС будуть розгорнуті. Але не буде палаток для переодягання, як це було раніше, - сказав мер Віталій Малецький пресі.





Він додав, що приватні купання на Водохреще не заборонені — тож кожен може вирішити для себе, чи варто це робити, чи ні.





Кременчуцькі рятувальники, не дивлячись на те, що офіційно хрещенський купань у місті не передбачається, все ж чергуватимуть:

біля «Річкового вокзалу» (р. Дніпро);

біля Свято-Преображенського собору (р. Сухий Кагамлик);

в районі човнової станції «Демурівка» (р. Дніпро);

поблизу кафе «Івушки» (р. Сухий Кагамлик).

Через карантинні обмеження освячення води на Дніпрі Православною Церквою України КП відміняється. Але буде освячення по храмах.





Як повідомили ТЪ в епархії УПЦ МП, на Водохреща служба проходитиме в Андріївському соборі, що знаходиться поблизу річкового вокзалу.