Організованих купань на Водохреще у Кременчуці не буде: тобто під час карантину не влаштовуватимуть спеціально обладнаних місць, щоб уникнути скупчення людей. Проте у місцях звичних хрещенських купань у місті чергуватимуть рятувальники. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
Він додав, що приватні купання на Водохреще не заборонені — тож кожен може вирішити для себе, чи варто це робити, чи ні.
Кременчуцькі рятувальники, не дивлячись на те, що офіційно хрещенський купань у місті не передбачається, все ж чергуватимуть:
Через карантинні обмеження освячення води на Дніпрі Православною Церквою України КП відміняється. Але буде освячення по храмах.
Як повідомили ТЪ в епархії УПЦ МП, на Водохреща служба проходитиме в Андріївському соборі, що знаходиться поблизу річкового вокзалу.