«Вогняні дракони» з’явилися у Кременчуці

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107 Кременчуцька реактивна артилерійська бригада отримала шеврони з «вогняними драконами». Відповідне рішення прийняв Генеральний штаб Збройних Сил України ще у серпні минулого року, про це «Телеграфу» повідомив заступник командира з морального та психологічного забезпечення, підполковник Роман Глущенко.

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- У серпні головнокомандувачем Збройних Сил України був затверджений шеврон. Він затверджений геральдикою ЗСУ, - зазначив Роман Глущенко.





Зауважимо, що вогняний дракон не лише асоціюється з вогнем та «богами війни» (саме так називають ракетників). Голова дракона уособлює потужність ракет, що летять. Наприклад, дракони також розміщені на емблемі частин 26-ї артилерійської дивізії та нарукавній емблемі 337-ї реактивної артилерійської бригади, згодом переформованої у 15-й реактивний артилерійський полк.





Дракони і драконові мотиви часті в сучасній культурі, але, на відміну від давніх міфів і легенд, їх образ десакралізовано. У XX—XXI столітті виникає розуміння дракона як могутньої сили, яка захищає порядок і добро.

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Як раніше писав «ТелеграфЪ», до Дня ракетних військ і артилерії України військовим в/ч А-1546 вручили червоні «полум'яні» берети, символ ракетних військ і артилерії.







