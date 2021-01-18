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«Вогняні дракони» з’явилися у Кременчуці

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 520

 

Рішення затверджене геральдикою Збройних Сил України

107 Кременчуцька реактивна артилерійська бригада отримала шеврони з «вогняними драконами». Відповідне рішення прийняв Генеральний штаб Збройних Сил України ще у серпні минулого року, про це «Телеграфу» повідомив заступник командира з морального та психологічного забезпечення, підполковник Роман Глущенко.

- У серпні головнокомандувачем Збройних Сил України був затверджений шеврон. Він затверджений геральдикою ЗСУ, - зазначив Роман Глущенко.


 

Зауважимо, що вогняний дракон не лише асоціюється з вогнем та «богами війни» (саме так називають ракетників). Голова дракона уособлює потужність ракет, що летять. Наприклад, дракони також розміщені на емблемі частин 26-ї артилерійської дивізії та нарукавній емблемі 337-ї реактивної артилерійської бригади, згодом переформованої у 15-й реактивний артилерійський полк.


Дракони і драконові мотиви часті в сучасній культурі, але, на відміну від давніх міфів і легенд, їх образ десакралізовано. У XX—XXI столітті виникає розуміння дракона як могутньої сили, яка захищає порядок і добро.

Як раніше писав «ТелеграфЪ», до Дня ракетних військ і артилерії України військовим в/ч А-1546 вручили червоні «полум'яні» берети, символ ракетних військ і артилерії.


Полум'яні берети вручили ракетникам з Кременчука


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Автор: Альона Душенко
Теги: 107 полк 107 бригада дракони військові

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