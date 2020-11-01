Полум'яні берети вручили ракетникам з Кременчука

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 925

В день професійного свята відбулися урочистості на території військової частини

Сьогодні, 3-го листопада, у військовій частині А-1546 відбулися урочистості, присвячені Дню ракетних військ і артилерії України. Військовим в/ч А-1546 вручили червоні берети, символ ракетних військ і артилерії.





Військовослужбовців 107 Кременчуцької реактивної артилерійської бригади привітали секретар Кременчуцької міської ради VII скликання Юрій Гриценко, заступник міського голови Дмитро Кравченко, нинішній і колишній командири військової частини Олександр Келембет та Віталій Добрунов. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

107 Кременчуцька реактивна артилерійська бригада – одне з кращих військових формувань Української армії. Її історія розпочалася у роки Другої світової війни. На рахунку тодішніх військовослужбовців визволення багатьох міст колишнього Радянського Союзу та країн Європи, які вписані у літопис Перемоги над нацизмом. Наразі кременчуцькі ракетники впевнено тримають естафету, передану їм героями минулих часів, виконуючи почесну, надзвичайно складну та відповідальну місію щодо захисту незалежності та цілісності України в зоні ООС. Не залишаються солдати та офіцери військової частини А-1546 і осторонь життєдіяльності Кременчука та надають посильну допомогу місту.

Міністерство оборони оголосило про початок інформаційного циклу «Мілітарний код» щодо формування мілітарної культури особового складу Збройних Сил України. Для кожного роду військ передбачені свої кольори беретів та беретні знаки. Кольори беретів військовослужбовців ЗСУ уніфіковані з одностроями армій світу та водночас мають національне історичне підґрунтя. В якості кольору для ракетних військ і артилерії обрано яскраво-червоний (полум’я).