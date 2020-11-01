Сьогодні «Боги війни» святкують День ракетних вiйск і артилерії

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 499

З вогнем у серці, із запалом в руках: вітаємо з професійним святом 107-му реактивну артилерійську бригаду, яка базується у Кременчуці

3-го листопада в Україні відзначається День ракетних військ і артилерії України. 107 реактивна артилерійська бригада, яка базується у Кременчуці, однією з перших захищала державний суверенітет та територіальну цілісність України у зоні проведення АТО.



Завдяки «Богам війни» вдалося зупинити наступ російських військ на території України.



Особовий склад 107 бригади продовжує примножувати славні бойові традиції багатьох поколінь захисників України.







Вітаємо військових з професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров’я, наснаги та успіхів у виконанні почесного обов’язку перед Батьківщиною.







