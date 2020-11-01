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Сьогодні «Боги війни» святкують День ракетних вiйск і артилерії

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 499

 

З вогнем у серці, із запалом в руках: вітаємо з професійним святом 107-му реактивну артилерійську бригаду, яка базується у Кременчуці 

3-го листопада в Україні відзначається День ракетних військ і артилерії України. 107 реактивна артилерійська бригада, яка базується у Кременчуці, однією з перших захищала державний суверенітет та територіальну цілісність України у зоні проведення АТО.


Завдяки «Богам війни» вдалося зупинити наступ російських військ на території України.

 

«Когда работала кременчугская артиллерия, хотелось танцевать», – командир «Днепра»


Особовий склад 107 бригади продовжує примножувати славні бойові традиції багатьох поколінь захисників України. 


Все про 107-й кременчуцький реактивний артилерійський полк


Вітаємо військових з професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров’я, наснаги та успіхів у виконанні почесного обов’язку перед Батьківщиною. 



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Автор: Альона Душенко
Теги: 107 полк артиллерийский полк військові ракетчики ракетники
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