У Кременчуці п'яний водій «двійки» пропонував 2000 грн патрульним

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 653

У Кременчуці п'яний водій «двійки» пропонував 2000 грн патрульним за те, щоб не притягали його до відповідальності. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Чоловіка зупинили учора, 2 листопада на вул. Манагарова через те, що він не ввімкнув поворотник. Під час спілкування поліцейські почули запах алкоголю від чоловіка. Їх підозри підтвердив драгер – 1.72 проміле у крові при допустимій нормі 0.2. Також виявилося, що у чоловіка немає водійського посвідчення.









На водія склали адмінпротокол за ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння) та ч.2 ст. 126 (керовання ТЗ особою, яка не має права керування). Для документування факту надання хабара викликали слідчо-оперативну групу.