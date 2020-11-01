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У Кременчуці п'яний водій «двійки» пропонував 2000 грн патрульним

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 653

  

Алкоголь перевищував норму у 9 разів

У Кременчуці п'яний водій «двійки» пропонував 2000 грн патрульним за те, щоб не притягали його до відповідальності. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


Чоловіка зупинили учора, 2 листопада на вул. Манагарова через те, що він не ввімкнув поворотник. Під час спілкування поліцейські почули запах алкоголю від чоловіка. Їх підозри підтвердив драгер – 1.72 проміле у крові при допустимій нормі 0.2. Також виявилося, що у чоловіка немає водійського посвідчення. 


 


На водія склали адмінпротокол за ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння) та ч.2 ст. 126 (керовання ТЗ особою, яка не має права керування). Для документування факту надання хабара викликали слідчо-оперативну групу. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ст.130 поліція хабар п'яний за кермом
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