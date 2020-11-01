В Кременчуге на Занасыпи грузовик не влез под мост

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.



Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.



E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com

Телефон: (068) 640-44-48

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