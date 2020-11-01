В Кременчуге на Занасыпи грузовик не влез под мост

В Кременчуге на ул. Украинской водитель грузовика не рассчитал габаритов своей машины. Машина застряла под ж/д мостом, подпортив жизнь тем, кто спешит на работу.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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