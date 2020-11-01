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Надзвичайні новини, Дороги & Дурні

В Кременчуге на Занасыпи грузовик не влез под мост

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 1 223 Коментарів: 1

 

Ведь знаки для слабаков

В Кременчуге на ул. Украинской водитель грузовика не рассчитал габаритов своей машины. Машина застряла под ж/д мостом, подпортив жизнь тем, кто спешит на работу.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug
Теги: грузовик занасыпь мост
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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aleks:
Сьогодні, 12:27

давненько не было случаев. но мост всегда найдет своего героя. ну блин, это же твое имущество или фирмы твоей, тебе за это придется платить. и все равно, "меня это не коснется" каждый раз.


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