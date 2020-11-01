Пацієнту з симптомами COVID-19 для ушпиталення не обов'язково робити ПЛР-тест

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В Україні людині з симптомами COVID-19 не потрібно обов'язково робити ПЛР-тест, для того, щоб її ушпиталили, достатньо наявності чітких клінічних симптомів. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу 27 жовтня.





- Чому його не треба мати в обов'язковому порядку? Тому що згідно зі світовою статистикою, до 30 відсотків пацієнтів з явними ознаками коронавірусної інфекції мають негативний ПЛР-тест. На це впливає багато факторів – зокрема, процес забору, фізіологічні особливості організму та інше... Саме тому нами було внесено зміни, і для початку лікування та встановлення діагнозу достатньо виключно клінічної картини, чітких клінічних симптомів, - сказав Максим Степанов.





Відповідно до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2020 року №722, підставою до ушпиталення та стаціонарного лікування хворих з підозрою/підтвердженим COVID-19 може бути один з перелічених критеріїв: