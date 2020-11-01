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Полтавщина

Міст на Полтавщині переміг у фотоконкурсі Укравтодору

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 079

 

Естакада сполучає автошляхи М-03 Київ – Харків та М-22 Полтава – Олександрія

Міст на Полтавщині переміг у фотоконкурсі Укравтодору. Голосування на фейсбук-сторінці тривало 4 дні, проголосувало 1200 чоловік. Серед 12 світлин читачі обрали дві - фото Т-14-02 Східниця – Пісочна та фото новозбудованого мосту на обході Полтави. 


Естакада зведена у 2020 році. Сполучає автошляхи М-03 Київ – Харків та М-22 Полтава – Олександрія. Це нетипова штучна споруда для України. Міст має металеву прогонову будову. Покриття влаштоване із гусасфальту. Довжина мосту 518 метрів. Найвища опора – майже 30 метрів. Глибина окремих буронабивних паль – 30 метрів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ремонт дорог Укравтодор
компанія «Інтера Люкс»

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