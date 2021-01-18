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Депутати хочуть заборонити «насильство шансоном»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 538 Коментарів: 2

 

Які умови для меломанів

Депутати зареєстрували законопроєкт, яким хочуть заборонити будь-яку музику чи фільми у пасажирських автобусах.


Якщо його ухвалять, то водіям маршруток заборонять «транслювати в салоні музику, звук фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку».


Проєкт ініціювали одразу 16 депутатів з кількох фракцій: партії «Слуга народу», «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Голосу» та групи «За майбутнє».



Які умови для меломанів


Слухати музику можна буде через індивідуальні навушники. Виняток - автобуси на замовлення, де музика в салоні буде дозволена за згодою всіх пасажирів.


Проєкт також дозволяє водіям не пускати пасажирів, які «створюють шум у салоні, зокрема за допомогою технічних пристроїв». Тобто мова про людей, які слухають музику через динамік телефонів чи переносні колонки.


Також автори хочуть заборонити включати музику водіям таксі - це лише за згоди всіх пасажирів.

2
Автор: Дарія Губенко
Теги: маршрутки музика законопроект

Коментарі: 2

440
Кавоман:
Сьогодні, 17:39

Як на мене, цілком нормальний законопроект


8 4
145
VladimirS:
Сьогодні, 17:55

За "Шансон" я согласен, а вот фильм или пару фильмов посмотреть не отказался бы по пути в Полтаву или Киев. Так время в пути убить можно. Депутаты в маршрутках не ездят, им вертолёт подавай или хорошую машину для встречи с избирателями... 


8 4

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