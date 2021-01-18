Депутати хочуть заборонити «насильство шансоном»

Депутати зареєстрували законопроєкт, яким хочуть заборонити будь-яку музику чи фільми у пасажирських автобусах.
Якщо його ухвалять, то водіям маршруток заборонять «транслювати в салоні музику, звук фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку».
Проєкт ініціювали одразу 16 депутатів з кількох фракцій: партії «Слуга народу», «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Голосу» та групи «За майбутнє».
Слухати музику можна буде через індивідуальні навушники. Виняток - автобуси на замовлення, де музика в салоні буде дозволена за згодою всіх пасажирів.
Проєкт також дозволяє водіям не пускати пасажирів, які «створюють шум у салоні, зокрема за допомогою технічних пристроїв». Тобто мова про людей, які слухають музику через динамік телефонів чи переносні колонки.
Також автори хочуть заборонити включати музику водіям таксі - це лише за згоди всіх пасажирів.