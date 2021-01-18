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Кременчук

Де й о котрій 20 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 599

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

20 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • б-р Автокразівський, 65, 73, 85;
  • вул. Шевченка, 89;
  • вул. Садова, 3-18;
  • вул. Небесної Сотні, 60-69;
  • вул. Махоркова, 4-20;
  • вул. Ткаченка, 3-46;
  • вул. Богдана Хмельницького, 22-32;
  • вул. 8 Березня, 3-15;
  • вул. Тракторна, 6-25;
  • вул. Прирічна, 10-28;
  • вул. Недогарська, 3-20;
  • вул. Нова, 5-27;
  • вул. Кривушанська, 7-26;
  • пров. Сумській, 3-12;
  • пров. Черкаський, 3-16;
  • пров. Щемилівський, 2, 19;
  • вул. Марка Вовчка, 1-28;
  • вул. Олексія Древаля, 115-173;
  • вул. Великокохнівська, 3-9;
  • пров. Великокохнівський, 1-10;
  • вул. Якова Петруся, 104-138;
  • вул. Рокитнянська, 29-39.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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