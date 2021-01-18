Де й о котрій 20 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
20 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- б-р Автокразівський, 65, 73, 85;
- вул. Шевченка, 89;
- вул. Садова, 3-18;
- вул. Небесної Сотні, 60-69;
- вул. Махоркова, 4-20;
- вул. Ткаченка, 3-46;
- вул. Богдана Хмельницького, 22-32;
- вул. 8 Березня, 3-15;
- вул. Тракторна, 6-25;
- вул. Прирічна, 10-28;
- вул. Недогарська, 3-20;
- вул. Нова, 5-27;
- вул. Кривушанська, 7-26;
- пров. Сумській, 3-12;
- пров. Черкаський, 3-16;
- пров. Щемилівський, 2, 19;
- вул. Марка Вовчка, 1-28;
- вул. Олексія Древаля, 115-173;
- вул. Великокохнівська, 3-9;
- пров. Великокохнівський, 1-10;
- вул. Якова Петруся, 104-138;
- вул. Рокитнянська, 29-39.