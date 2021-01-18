У Кременчуці водій «швидкої» на «евробляхах» отримав протокол за «люстру»

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19 січня правоохоронці зупинили Mercedes Sprinter на «евробляхах» з наліпками медичної допомоги та «люстрою». Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося у проїзді 40 років ДАІ.





«На вказаному автомобілі були встановлені спеціальні світлові пристрої без відповідного дозволу. Таким чином водій порушив п. 2.1 ПДР України. Патрульні склали на керманича протокол за ст. 122-5 КУпАП. Якщо суд визнає винним чоловіка, йому загрожує штраф — 8500 грн», – розповіли у поліції.







