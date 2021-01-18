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У Кременчуці водій «швидкої» на «евробляхах» отримав протокол за «люстру»

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 194

 

Керманичу загрожує 8 500 грн штрафу

19 січня правоохоронці зупинили Mercedes Sprinter на «евробляхах» з наліпками медичної допомоги та «люстрою». Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося у проїзді 40 років ДАІ.


«На вказаному автомобілі були встановлені спеціальні світлові пристрої без відповідного дозволу. Таким чином водій порушив п. 2.1 ПДР України. Патрульні склали на керманича протокол за ст. 122-5 КУпАП. Якщо суд визнає винним чоловіка, йому загрожує штраф — 8500 грн», – розповіли у поліції. 



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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: швидка евробляха

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