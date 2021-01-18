Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.01.2021 12:00
Підтверджені:
Україна1163716
Кременчук5473
Хворі:
Україна271651
Кременчук910
Одужало:
Україна871196
Кременчук4411
Померло:
Україна20869
Кременчук152
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на COVID-19 захворіло вдвоє менше кременчужан, ніж одужало: 20 проти 41

Вчора, 20:39 Переглядів: 636

Двох із захворівших госпіталізували

Сьогодні, 19 січня, в Кременчуці зареєстрували 20 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії


Захворіли 14 жінок віком від 26 до 81 років та 6 чоловіків віком від 19 до 88 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 18 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 2 - лікуються в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 48 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужала 41 особа.


Всього зареєстровано 5 512 випадків: одужало 4 492, померло 152.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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