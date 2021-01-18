За добу на COVID-19 захворіло вдвоє менше кременчужан, ніж одужало: 20 проти 41

Вчора, 20:39 Переглядів: 636

Сьогодні, 19 січня, в Кременчуці зареєстрували 20 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії





Захворіли 14 жінок віком від 26 до 81 років та 6 чоловіків віком від 19 до 88 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 18 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 2 - лікуються в інфекційному шпиталі.





Всього в інфекційних шпиталях лікується 48 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужала 41 особа.



Всього зареєстровано 5 512 випадків: одужало 4 492, померло 152.