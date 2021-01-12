Божевілля з РРО: чи мусите ви встановити касовий апарат?

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 5 372 Коментарів: 13

Рада відтермінувала введення касових апаратів, але не для всіх підприємців. Приватним клінікам та стоматологіям треба терміново поставити касовий апарат до 1 січня 2021 року

Останнім часом резонансною серед підприємців була тема введення РРО (реєстраторів розрахункових операцій, або просто касових апаратів, терміналів). За даними youcontrol.com.ua, у Кременчуці існує понад 42 тисячі ФОПів. Зараз малий бізнес у невизначеності: стрімкі зміни в законодавстві вносять неясність. У цьому матеріалі ми спробуємо розібратися в темі нововведень щодо РРО.







Для чого потрібен касовий апарат?





Шуму РРО наробили багато, але для чого ж вони потрібні? Встановлення підприємцями апаратів дозволить податківцям точно знати, до якої групи належить той чи інший ФОП, щоб правильно оцінити суму податку, який він мусить сплатити.







Які бувають ФОПи?





Фізичні особи-підприємці сплачують податки за спрощеною системою. Поділяються вони на чотири групи:

ФОПи, які торгують у роздріб на ринках або надають певні побутові послуги, що перелічені в п. 291.7 ст. 291 Податкового кодексу. У них не має бути найманих працівників, а ліміт на річний дохід — 1 млн грн;

Підприємці з лімітом річного доходу 5 млн грн, у яких є до 10 найманих працівників;

Фізособи-підприємці з річним доходом до 7 млн грн та необмеженою кількістю найманих працівників;

Різноманітні сільськогосподарські виробники, регулюються п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу.





Чому підприємці протестують проти введення касових апаратів?





Минулого тижня ФОПи голосно заявили про себе. Підприємці перекривали дороги по всій Україні, навіть ішли на сутички під Верховною Радою. Головна вимога — відтермінування введення обов’язкових касових апаратів. Річ у тім, що кожна група ФОПів має платити відповідний для себе податок. Після установки РРО складніше буде приховати податкову групу, у якій платник фактично перебуває. А що вона вища — то більший податок. До того ж, якщо ФОП перевищує ліміт доходу для будь-якої з груп, він муситиме сплачувати ПДВ.









Аргументація ж бізнесу проста:

якщо вводять касові апарати, їх треба буде купувати й обслуговувати. «РРО в смартфоні» теж не влаштовує: окрім того, що доведеться купувати смарт-пристрій на кожну точку, розібратися в ньому досить складно. Тому бізнес упевнений, що необхідно буде наймати бухгалтера, який вестиме цей облік.







Законодавча епопея





Наприкінці 2019 року планувалося, що з 1 жовтня 2020 року підприємці 2-4 груп, які займаються «ризиковими» (такими, де складно порахувати обсяг проданих товарів і послуг) видами діяльності, муситимуть використовувати РРО. Це, наприклад, інтернет-торгівля, продаж вживаних речей (секонд-хенди), діяльність кафе і ресторанів. А з нового 2021 року хотіли зобов’язати використовувати касові апарати взагалі всіх платників єдиного податку, окрім першої групи. Не зрослося: введення обов’язкових касових апаратів перенесли через карантин. Для «ризикових» — на 1 січня 2021, а для всіх інших — на 1 квітня того ж року. Однак, у грудні час «Ч» знову відтермінували після сутичок протестувальників з поліцією під Верховною Радою. Тепер - уже майже для всіх і до 1 січня 2022 року. Утім, не все так просто.



Виходить, ФОПам першої групи встановлювати касові апарати взагалі не треба буде?

Ні, не треба.



«Наша медична спільнота, можна сказати, у шоці»

Ось що говорить Владислав, власник приватної клініки (ім’я змінене на прохання респондента).



— Ми чули, що деяким підприємцям усе ж доведеться встановити касовий апарат у 2021 році.

— Так, дійсно. При цьому ще на початку грудня це мали бути найрізноманітніші ФОПи: від інтернет-магазинів до продавців автозапчастин. Завдяки протестам введення обов’язкових РРО відтермінували до 2022 року, але за деякими винятками. Тож зараз мають встановити касові апарати підприємці, які займаються продажем технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення. До того ж у цьому переліку ФОПи, річний дохід яких перевищує 220 мінімальних зарплат. Але ці три категорії вже давно знають, що їм потрібен РРО.









— А для когось це стало сюрпризом?

— Саме так. До аптек і продавців технічно складних товарів несподівано додали ювелірні магазини й надавачів платних послуг у сфері охорони здоров’я (грубо кажучи, приватні клініки та стоматології). Тепер наша медична спільнота, можна сказати, у шоці. Зараз усі метушаться в спробах терміново знайти й встановити касові апарати. Я впевнений, у багатьох цього зробити вчасно не вийде.



Ми подивилися редакцію Податкового кодексу від 1 січня 2021 року. Так, у п. 61 підрозд. 10 Перехідних положень ПКУ дійсно вказано, що ФОПи зазначених Владиславом категорій зобов’язані застосовувати касові апарати вже з 1 січня нового року.





Отже, підприємець зобов’язаний встановити РРО до 1 січня 2021 року, якщо він:

надає платні послуги у сфері охорони здоров’я;

продає ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння;

продає лікарські засоби та вироби медичного призначення;

продає технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту;

має річний дохід понад 220 мінімальних зарплат, тобто 1 320 000 грн.





Що буде, якщо не встигнути встановити РРО?





Штраф. За перше порушення цих вимог він становить 10% від вартості проданих послуг/товарів, за повторне — 50%, згідно з п. 11 Прикінцевих положень ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у редакції від 1 січня 2021 року.