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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Легкоатлетки з Кременчука завоювали нагороди на «Різдвяних стартах 2021»

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 564

 Вітаємо наших спотсменок

У Києві 9 січня відбулися всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Різдвяні старти 2021». Двоє кременчужанок завоювали нагороди в стрибках у довжину та бігу на 400 метрів.


Наталія-Вікторія Хамула завоювала «срібло» у стрибках у довжину. Наталія-Вікторія, під керівництвом тренерів Вікторії Козлової та Оксани Хом’як, показала результат 5,87 метра. Перше місце посіла Анна Луньова з Харківщини (результат - 6,05 м). Третє місце у спортсменки з Київщини Анастасії Черемісіної (результат - 5,81 м).


 


Ярослава Ялисоветська у бігу на 400 метрів прийшла до фінішу третьою з часом - 58,10 с, завоював «бронзу». Спортсменку підготували тренери Олена Шилова та Олександр Голуб. Перше місце на цій дистанції у Марії Буряк з Київщини (час 56,10), другою стала киянка Наталя Пироженко-Чорномаз з часом 56,14 с.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: легка атлетика Ярослава Ялисоветська Наталія-Вікторія Хамула

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