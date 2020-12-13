На Молодіжному через порив на трубопроводі на вихідних відключати тепло та гарячу воду НЕ будуть

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 687

Частина мешканців Молодіжного залишиться у понеділок без опалення та гарячої води через порив. Як повідомляє служба допомоги мера кременчужанам, аварійний порив стався на трубопроводі центрального опалення на ділянці від ТК 1 до ТК 2 по вул. Княгині Ольги навпроти житлового будинку №14 на проспекті Лесі Українки.



На вихідних тепло та воду відключати НЕ будуть, запевнили у Службі допомоги мера кременчужанам. Наразі працівники «Теплоенерго» вжили тимчасових заходів.









Ремонтні роботи почнуться 21 грудня, з 8.00 ранку до 20.00. Буде перекрито теплоносій на потреби гарячого водопостачання та центрального опалення кварталів: