На Молодіжному через порив на трубопроводі на вихідних відключати тепло та гарячу воду НЕ будуть
Сьогодні, 12:20
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Співробітники «Теплоенерго» тимчасово встановили хомут
Частина мешканців Молодіжного залишиться у понеділок без опалення та гарячої води через порив. Як повідомляє служба допомоги мера кременчужанам, аварійний порив стався на трубопроводі центрального опалення на ділянці від ТК 1 до ТК 2 по вул. Княгині Ольги навпроти житлового будинку №14 на проспекті Лесі Українки.
На вихідних тепло та воду відключати НЕ будуть, запевнили у Службі допомоги мера кременчужанам. Наразі працівники «Теплоенерго» вжили тимчасових заходів.
Ремонтні роботи почнуться 21 грудня, з 8.00 ранку до 20.00. Буде перекрито теплоносій на потреби гарячого водопостачання та центрального опалення кварталів:
- Квартал 290 – вул. Т. Бульби, 13, 15, 15а, 17, 19, 19А,19Б,25, 27;
- просп. Л. Українки, 36, 40,42
- Квартал 291 – просп. Л. Українки, 17/11, 19, 21, 23, 25, 25, 27, 29, 29а, 31;
- вул. В. Великого, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36;
- вул. Т. Бульби, 1/22, 3, 7;
- пров. Грозненський, 6
- Квартал 292 – просп. Л. Українки, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 32/10;
- вул. Т. Бульби, 12, 18, 20;
- вул. Молодіжна, 1/2, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39;
- вул. Довженка, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14;
- вул. К. Ольги, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- Квартал 293 – просп.. Л. Українки, 1/10, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15/8
- пров. Тецівський, 2, 4а, 6, 8;
- вул. В. Великого, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20/2;
- вул. Т.Бульби, 4
Автор: Юлия Волынская
Джерело відео: Теплоенерго