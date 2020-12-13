10 випадків COVID-19 зареєстровано у працівників Крюківського районного суду

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 328

10 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 виявлено у працівників Крюківського районного суду. За інформацією пресслужби суду, на підставі наказу виконуючого обов’язків голови суду № 06.49 від 16.12.2020 року в період з 16 до 30 грудня 2020 року вводяться такі суворі карантинні обмеження.





Всі справи в порядку кримінального, цивільного, адміністративного судочинства та справи з розгляду адміністративних правопорушень знімаються з розгляду, крім:

кримінальних справ (проваджень), де обвинувачений перебуває під вартою та невідкладних слідчих дій;

цивільних справ в порядку спрощеного провадження, заочного розгляду справ та за заявами учасників процесу про розгляд справ у їх відсутність;

справ про адміністративні правопорушення, які підлягають розгляду у день надходження, а також у випадку надходження клопотань особи, щодо якої складено протокол про адміністративні правопорушення, про розгляд справи за її відсутності;

справ про адміністративні правопорушення, в яких учасники процесу повідомлені належним чином, а у разі відкладення розгляду справи, закінчаться строки, передбачені ст. 38 КУпАП.

Судові засідання в режимі відеоконференції між Крюківським районним судом м. Кременчука Полтавської області та іншими апеляційними чи місцевими судами проводитись не будуть (окрім судових справ, які потребують термінового розгляду: обрання, зміна, продовження строків застосування запобіжних заходів).





Прохають поставитись з розумінням до тимчасових профілактичних заходів та пропонують скористатись можливістю й подавати заяви та процесуальні документи у такий спосіб:

поштою на адресу: вул. Троїцька, 37/49, м. Кременчук , 39605;

через сервіс «Електронний суд»;

за допомогою електронної пошти: inbox@kr.pl.court.gov.ua (попередньо відскановані та з накладанням електронного цифрового підпису).

До приміщення суду вхід дозволяється наступним особам:

працівникам суду, працівникам правоохоронних органів та медичних установ, служби судової охорони, військовослужбовцям Національної гвардії України;

особам, які беруть участь у розгляді кримінальних справ, у випадку, якщо обвинувачений перебуває під вартою, та у розгляді справ досудового розслідування;

З метою попередження інфекційних захворювань, включно викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19, Крюківський районний суд м. Кременчука наполегливо просить Вас утриматися від відвідування суду без нагальної потреби.

Контакти для отримання роз’яснень та додаткової інформації:

канцелярія суду - (05366) 3-31-08 та мобільний 068 848 78 95.