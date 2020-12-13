10 випадків COVID-19 зареєстровано у працівників Крюківського районного суду

10 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 виявлено у працівників Крюківського районного суду. За інформацією пресслужби суду, на підставі наказу виконуючого обов’язків голови суду № 06.49 від 16.12.2020 року в період з 16 до 30 грудня 2020 року вводяться такі суворі карантинні обмеження.
Всі справи в порядку кримінального, цивільного, адміністративного судочинства та справи з розгляду адміністративних правопорушень знімаються з розгляду, крім:
Судові засідання в режимі відеоконференції між Крюківським районним судом м. Кременчука Полтавської області та іншими апеляційними чи місцевими судами проводитись не будуть (окрім судових справ, які потребують термінового розгляду: обрання, зміна, продовження строків застосування запобіжних заходів).
Прохають поставитись з розумінням до тимчасових профілактичних заходів та пропонують скористатись можливістю й подавати заяви та процесуальні документи у такий спосіб:
До приміщення суду вхід дозволяється наступним особам:
З метою попередження інфекційних захворювань, включно викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19, Крюківський районний суд м. Кременчука наполегливо просить Вас утриматися від відвідування суду без нагальної потреби.
Контакти для отримання роз’яснень та додаткової інформації:
канцелярія суду - (05366) 3-31-08 та мобільний 068 848 78 95.