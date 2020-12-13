Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

10 випадків COVID-19 зареєстровано у працівників Крюківського районного суду

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 328

 

У суді посилено каранинний режим

10 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 виявлено у працівників Крюківського районного суду. За інформацією пресслужби суду, на підставі наказу виконуючого обов’язків голови суду № 06.49 від 16.12.2020 року в період з 16 до 30 грудня 2020 року вводяться такі суворі карантинні обмеження. 


Всі справи в порядку кримінального, цивільного, адміністративного судочинства та справи з розгляду адміністративних правопорушень знімаються з розгляду, крім:

  • кримінальних справ (проваджень), де обвинувачений перебуває під вартою та невідкладних слідчих дій;
  • цивільних справ в порядку спрощеного провадження, заочного розгляду справ та за заявами учасників процесу про розгляд справ у їх відсутність;
  • справ про адміністративні правопорушення, які підлягають розгляду у день надходження, а також у випадку надходження клопотань особи, щодо якої складено протокол про адміністративні правопорушення, про розгляд справи за її відсутності;
  • справ про адміністративні правопорушення, в яких учасники процесу повідомлені належним чином, а у разі відкладення розгляду справи, закінчаться строки, передбачені ст. 38 КУпАП.

Судові засідання в режимі відеоконференції між Крюківським районним судом м. Кременчука Полтавської області та іншими апеляційними чи місцевими судами проводитись не будуть (окрім судових справ, які потребують термінового розгляду: обрання, зміна, продовження строків застосування запобіжних заходів).


Прохають поставитись з розумінням до тимчасових профілактичних заходів та пропонують скористатись можливістю й подавати заяви та процесуальні документи у такий спосіб:

  • поштою на адресу: вул. Троїцька, 37/49, м. Кременчук , 39605;
  • через сервіс «Електронний суд»;
  • за допомогою електронної пошти: inbox@kr.pl.court.gov.ua (попередньо відскановані та з накладанням електронного цифрового підпису).

До приміщення суду вхід дозволяється наступним особам:

  • працівникам суду, працівникам правоохоронних органів та медичних установ, служби судової охорони, військовослужбовцям Національної гвардії України;
  • особам, які беруть участь у розгляді кримінальних справ, у випадку, якщо обвинувачений перебуває під вартою, та у розгляді справ досудового розслідування;

З метою попередження інфекційних захворювань, включно викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19, Крюківський районний суд м. Кременчука наполегливо просить Вас утриматися від відвідування суду без нагальної потреби.

 

Контакти для отримання роз’яснень та додаткової інформації:

канцелярія суду - (05366) 3-31-08 та мобільний 068 848 78 95.

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У Кременчуці в Крюківському суді працівник захворів на коронавірус

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус суд Крюківський райсуд
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