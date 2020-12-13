Солодкі подарунки від Святого Миколая отримали понад 1500 дітлахів Кременчука

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 207

1500 дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, отримали подарунки до Дня Святого Миколая. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Традиційна акція «Святий Миколай – дітям» проходить у Кременчуці вже майже 20 років поспіль. Подарунки отримали дітки, які позбавлені батьківського піклування або знаходяться у родинах, які опинились у складних життєвих обставинах.





Керівник апарату міського голови Світлана Пищита зазначає, що цього року захід організували з урахуванням карантинних вимог, пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Але незважаючи на це, акція «Святий Миколай – дітям» пройшла успішно.





Завдяки представникам соціально-відповідального бізнесу, навальним закладам і небайдужим кременчужанам вдалося зібрати необхідну кількість подарунків для дітей, які цього потребують. Тож 1500 кременчуцьких дітлахів отримають солодощі від Святого Миколая.





У переддень Святого Миколая дітей із прийомних родин і дітей загиблих учасників АТО відвідали фахівці управління у справах сімей та дітей виконкому Кременчуцької міської ради. Цього дня 47 дітей, які виховуються в 30 кременчуцьких родинах, отримали від міської влади солодкі гостинці та омріяні подарунки. Дітям вручили настільні ігри, конструктори, ляльки, квадрокоптери, 3Д ручки, графічні планшети тощо.



