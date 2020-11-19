Сьогодні – День Гідності та Свободи: кременчужан запрошують до стели Небесній Сотні

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 219

21 листопада – сьома річниця Революції Гідності, згадаймо Євромайдан в Україні та у Кременчуці (фото з архіву ТЪ)

Сьогодні українці відзначають День Гідності та Свободи та вшановують героїв Майдану.





Фото з архіву ТЪ

Кременчужан запрошують до стели Небесній Сотні. Про це написав у себе на сторінці в фейсбуку Леонід Харченко, учасник подій Євромайдану в Києві, активіст місцевого майдану у Кременчуці, волонтер.





«У Кременчуці відбудуться заходи о 15.00 год. біля стели Небесної Сотні по вул. Соборній. Запрошуємо українців та свідомих громадян до участі у заходах», - написав Леонід Харченко.







Свято Гідності та Свободи 21 листопада відзначають у пам'ять про події на Майдані 2013 року, з яких почалася Революція Гідності. Також це річниця Помаранчевої революції. З 2014 року День Гідності та Свободи набув статусу державного свята. Указом 5-го президента України Петра Порошенка була закріплена його дата 21 листопада - день, коли в 2013 році на Майдан Незалежності в Києві вийшли перші мітингувальники.





Масові акції протесту викликало небажання президента Віктора Януковича та уряду Миколи Азарова підписувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Процес єввроінтеграції на той момент було зупинено. Натомість влада рухала країну до митного союзу з РФ, який в народі прозвали «тайожня». Дії президента Януковича та його оточення викликали обурення українців, які вийшли відстоювати європейські цінності на Майдан Незалежності.





Простистояння посилилося, коли в ніч з 29 на 30 листопада силовики силоміць розігнали людей на Майдані. Влада пояснювала це тим, що мітингувальники заважали встановлювати новорічну ялинку.





Почалося тривале і виснажливе протистояння українців і влади, яке коштувало життя багатьом українцям – героям Небесної Сотні. Серед них і кременчужанин Ігор Сердюк.













На жаль, розслідування справ щодо загибелі Небесної Сотні триває й досі, винні не покарані.





У Кременчуці прокуратура так і не довела до суду справу по Антимайдану - організації проплачених поїздок на Антимайдан, щоб створити штучне протистояння.





Багато хто з кременчужан підтримував Євромайдан, щодня збираючись на мітинги на площі Незалежності. Ось репортаж з першого мітингу, коли близько 200 містян вийшли підтримати євроінтеграцію, незважаючи на заборону суду проводити масові акції.









До суду звернулася мерія Кременчука з проханням заборонити будь-які акції на площі Незалежності. Олег Бабаєв, який на той час був мером Кременчука, пояснив таке звернення до суду прагненням миру та спокою.





Коли Майдан переміг - влада Кременчука забула, як забороняла мітинги.





Про події Євромайдану та Євромайдану у Кременчуці – у сюжеті «Телеграфа».



