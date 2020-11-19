Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.11.2020 22:30
Підтверджені:
Україна583510
Кременчук2343
Хворі:
Україна306662
Кременчук967
Одужало:
Україна266479
Кременчук1310
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Кременчук66
Кременчук, Коронавірус / Карантин

20 листопада в Кременчуці зареєстрували 69 випадків COVID-19, четверо пацієнтів померло

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 479

За добу одужало 55 осіб

20 листопада в Кременчуці зареєстрували 69 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Як сповістила пресслужба мерії нашого міста, інфікувалися 39 жінок віком від 20 до 83 років та 30 чоловіків віком від 34 до 78 років.


64 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. П'ять - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контрактних.


Одужало 55 осіб. На жаль, чотири пацієнти померли.


Всього за період пандемії:

  • зафіксовано 2412 випадків COVID-19;
  • одужало 1365;
  • померло 70.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
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