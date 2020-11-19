20 листопада в Кременчуці зареєстрували 69 випадків COVID-19, четверо пацієнтів померло

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20 листопада в Кременчуці зареєстрували 69 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Як сповістила пресслужба мерії нашого міста, інфікувалися 39 жінок віком від 20 до 83 років та 30 чоловіків віком від 34 до 78 років.



64 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. П'ять - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контрактних.



Одужало 55 осіб. На жаль, чотири пацієнти померли.



Всього за період пандемії: