Сегодня вечером в Кременчуге заснежит

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По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в Кременчуге ожидается достаточно сильный снег. Выходные будут пасмурыми и с небольшим морозом.





Sinoptik обещает, что снег дважды пойдёт в Кременчуге в субботу, 21 ноября: с утра и до полудня – мелкий, а вот около 20.00 значительно более сильный. Воскресенье, 22 ноября, станет облачным днём, но без осадков. На выходных столбики термометров покажут от -2°С до +1°С.





Gismeteo прогнозирует, что солнце почти не будет появляться из-за туч на уикенд. А в субботу, 21 ноября, с утра и до вечера стоит ждать снега с дождём. Максимум воздух прогреется до +2°С, минимум составит -2°С.





Ventusky не сообщает об осадках в выходные – в Кременчуге будет сухо, но преимущественно пасмурно. В воскресенье, 22 ноября, может подняться ветер до 17 км/час. Температурные показатели составят -2...+2°С.