І знову понад 14,5 тисяч: коронавірусні дані в Україні за добу

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14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року. Із них 17 942 випадки на Полтавщині. Такими є дані Міністерства охорони здоров’я. Статистика на тому ж рівні, що й за добу – станом 20 листопада (тоді було зафіксовано 14 575 нових випадків коронавірусу).





215 хворих в Україні померло від COVID-19 за минулу добу.





Також за минулу добу

▪️госпіталізовано – 1 761 особу;

▪️одужало – 7 989 осіб;

▪️здійснено тестувань за добу –

71 949 (зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 612 665 осіб;

одужало – 282 313 осіб;

летальних випадків – 10 813;

проведено ПЛР-тестувань – 4 154 333.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 57 807 випадків;

Вінницька область – 15 164 випадки;

Волинська область – 21 131 випадок;

Дніпропетровська область – 27 544 випадки;

Донецька область – 19 685 випадків;

Житомирська область – 25 664 випадки;

Закарпатська область – 21 165 випадків;

Запорізька область – 23 035 випадків;

Івано-Франківська область – 31 305 випадків;

Київська область – 29 380 випадків;

Кіровоградська область – 4 142 випадки;

Луганська область – 5 617 випадків;

Львівська область – 40 416 випадків;

Миколаївська область – 14 607 випадків;

Одеська область – 36 727 випадків;

Полтавська область – 17 942 випадки;

Рівненська область – 27 539 випадків;

Сумська область – 21 833 випадки;

Тернопільська область – 25 259 випадків;

Харківська область – 50 784 випадки;

Херсонська область – 8 359 випадків;

Хмельницька область – 25 820 випадків;

Черкаська область – 17 149 випадків;

Чернівецька область – 30 636 випадків;

Чернігівська область – 13 955 випадків.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.