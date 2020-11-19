І знову понад 14,5 тисяч: коронавірусні дані в Україні за добу

14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року. Із них 17 942 випадки на Полтавщині. Такими є дані Міністерства охорони здоров’я. Статистика на тому ж рівні, що й за добу – станом 20 листопада (тоді було зафіксовано 14 575 нових випадків коронавірусу).
215 хворих в Україні померло від COVID-19 за минулу добу.
Також за минулу добу
▪️госпіталізовано – 1 761 особу;
▪️одужало – 7 989 осіб;
▪️здійснено тестувань за добу –
71 949 (зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441).
За весь час пандемії в Україні
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.
м. Київ – 57 807 випадків;
Вінницька область – 15 164 випадки;
Волинська область – 21 131 випадок;
Дніпропетровська область – 27 544 випадки;
Донецька область – 19 685 випадків;
Житомирська область – 25 664 випадки;
Закарпатська область – 21 165 випадків;
Запорізька область – 23 035 випадків;
Івано-Франківська область – 31 305 випадків;
Київська область – 29 380 випадків;
Кіровоградська область – 4 142 випадки;
Луганська область – 5 617 випадків;
Львівська область – 40 416 випадків;
Миколаївська область – 14 607 випадків;
Одеська область – 36 727 випадків;
Полтавська область – 17 942 випадки;
Рівненська область – 27 539 випадків;
Сумська область – 21 833 випадки;
Тернопільська область – 25 259 випадків;
Харківська область – 50 784 випадки;
Херсонська область – 8 359 випадків;
Хмельницька область – 25 820 випадків;
Черкаська область – 17 149 випадків;
Чернівецька область – 30 636 випадків;
Чернігівська область – 13 955 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.