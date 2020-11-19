12-річна кременчужанка напилася спиртного – і потрапила до реанімації

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Акції та знижки
Діагноз: алкогольне отруєння
За даними оперативних служб міста, до дитячої лікарні Кременчука учора, в 19.00, швидка доправила 12-річну дівчинку. ЇЇ діагноз: алкогольне отруєння. Стан пацієнтки середньої тяжкості.
Госпіталізована до реанімаційного відділення.