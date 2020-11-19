12-річна кременчужанка напилася спиртного – і потрапила до реанімації

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За даними оперативних служб міста, до дитячої лікарні Кременчука учора, в 19.00, швидка доправила 12-річну дівчинку. ЇЇ діагноз: алкогольне отруєння. Стан пацієнтки середньої тяжкості.





Госпіталізована до реанімаційного відділення.