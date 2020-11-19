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12-річна кременчужанка напилася спиртного – і потрапила до реанімації

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 1 120

 

Діагноз: алкогольне отруєння

За даними оперативних служб міста, до дитячої лікарні Кременчука учора, в 19.00, швидка доправила 12-річну дівчинку. ЇЇ діагноз: алкогольне отруєння. Стан пацієнтки середньої тяжкості.


Госпіталізована до реанімаційного відділення.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: швидка допомога алкоголь алкогольное отравление реанімація
компанія «Інтера Люкс»
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