Вкрав, та не встиг продати: правоохоронці зупинили кременчуцького «металіста»

Громадянин зняв у Крюкові металеву решітку зливоприймальної камери - але не доніс до пункту приймання металобрухту
20 листопада, патрулюючи вулицю Макаренка, інспектори батальйону патрільної поліції помітили чоловіка, який ніс металеву решітку вуличної зливоприймальної камери.
41-річний громадянин зізнався, що зняв решітку поблизу музею імені Макаренка, аби здати його до пункту приймання металобрухту.
Про випадок повідомили в пресслужбі батальойону патрульної служби Кременчука На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин.