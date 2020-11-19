Вкрав, та не встиг продати: правоохоронці зупинили кременчуцького «металіста»

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 781

Громадянин зняв у Крюкові металеву решітку зливоприймальної камери - але не доніс до пункту приймання металобрухту

20 листопада, патрулюючи вулицю Макаренка, інспектори батальйону патрільної поліції помітили чоловіка, який ніс металеву решітку вуличної зливоприймальної камери.









41-річний громадянин зізнався, що зняв решітку поблизу музею імені Макаренка, аби здати його до пункту приймання металобрухту.









Про випадок повідомили в пресслужбі батальойону патрульної служби Кременчука На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин.