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Вкрав, та не встиг продати: правоохоронці зупинили кременчуцького «металіста»

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 781

  

Громадянин зняв у Крюкові металеву решітку зливоприймальної камери - але не доніс до пункту приймання металобрухту

20 листопада,  патрулюючи вулицю Макаренка, інспектори батальйону патрільної поліції помітили чоловіка, який ніс металеву решітку вуличної зливоприймальної камери.


 


41-річний громадянин зізнався, що зняв решітку поблизу музею імені Макаренка, аби здати його до пункту приймання металобрухту.


 


Про випадок повідомили в пресслужбі батальойону патрульної служби Кременчука На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
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