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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на цьому тижні збільшилася кількість викликів «швидкої»

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 1 094

 

19 листопада працівники «швидкої» виїжджали до 27 хворих з пневмоніями, у 10 випадках довелося ушпиталити пацієнтів

У зв’язку з тим, що підвищився рівень захворюваності на пневмонії та коронавірусну інфекцію, протягом останнього тижня у Кременчуці зросла кількість викликів швидкої медичної допомоги. Про це повідомив 20 листопада на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальник управління охорони здоров’я Максим Середа. 


Ще два тижні тому до екстреної медичної допомоги протягом доби надходило 12-15 звернень від «тяжких» пацієнтів, на поточному тижні у 5-ти із 7-ми днів стало більше 20 таких викликів.


Наприклад, 19 листопада працівники «швидкої» виїжджали до 27 хворих з пневмоніями, у 10 випадках довелося ушпиталити пацієнтів (з них 7 поклали у ЛІЛ «Кременчуцька», 3 – у Першу міську лікарню). Також у Першу лікарню госпіталізувати чотирьох пацієнтів з Кременчуцького району.


- На жаль, поки що Кременчуцька центральна районна лікарня, Козельщинська лікарня, які теж визначені наказом МОЗ як заклади, які приймають хворих на коронавірусну хворобу, поки що їх не приймають. І всіх цих хворих доводиться нам приймати, забезпечувати їм таке ж лікування, як і кременчужанам, - розповів пан Середа.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: скорая помощь заболеваемость пневмония коронавірус коронавирус пациенты госпитализация
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