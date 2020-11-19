У Кременчуці на цьому тижні збільшилася кількість викликів «швидкої»

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У зв’язку з тим, що підвищився рівень захворюваності на пневмонії та коронавірусну інфекцію, протягом останнього тижня у Кременчуці зросла кількість викликів швидкої медичної допомоги. Про це повідомив 20 листопада на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальник управління охорони здоров’я Максим Середа.





Ще два тижні тому до екстреної медичної допомоги протягом доби надходило 12-15 звернень від «тяжких» пацієнтів, на поточному тижні у 5-ти із 7-ми днів стало більше 20 таких викликів.



Наприклад, 19 листопада працівники «швидкої» виїжджали до 27 хворих з пневмоніями, у 10 випадках довелося ушпиталити пацієнтів (з них 7 поклали у ЛІЛ «Кременчуцька», 3 – у Першу міську лікарню). Також у Першу лікарню госпіталізувати чотирьох пацієнтів з Кременчуцького району.





- На жаль, поки що Кременчуцька центральна районна лікарня, Козельщинська лікарня, які теж визначені наказом МОЗ як заклади, які приймають хворих на коронавірусну хворобу, поки що їх не приймають. І всіх цих хворих доводиться нам приймати, забезпечувати їм таке ж лікування, як і кременчужанам, - розповів пан Середа.