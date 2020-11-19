Футболіст «Кременя» догравав матч зі зламаною рукою

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 551

На реабілітацію та відновлення бразильця знадобиться більше місяця

Півзахисник футбольного клубу «Кремінь» Луїз Фернандо догравав попередній матч з херсонським «Кристалом» зі зламаною рукою. Легіонер з Бразилії отримав травму у штрафному майданчику, коли суперник коліном потрапив у руку нашого гравця. У результаті удару Луїс отримав перелом руки. Замість нього на 59 хв на поле вийшов Олександр Кривенко.









На реабілітацію та відновлення бразильця знадобиться більше місяця. Тому останні дві домашні гри Луїс Фернандо не зможе допомогти «Кременю».

Бажаємо Луїсу швидкого одужання й повернення в стрій «Кременя».