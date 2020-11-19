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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футболіст «Кременя» догравав матч зі зламаною рукою

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 551

 

На реабілітацію та відновлення бразильця знадобиться більше місяця

Півзахисник футбольного клубу «Кремінь» Луїз Фернандо догравав попередній матч з херсонським «Кристалом» зі зламаною рукою. Легіонер з Бразилії отримав травму у штрафному майданчику, коли суперник коліном потрапив у руку нашого гравця. У результаті удару Луїс отримав перелом руки. Замість нього на 59 хв на поле вийшов Олександр Кривенко.


Джокер «Кременя» Олександр Кривенко приносить перемогу в матчі з «Кристалом»


На реабілітацію та відновлення бразильця знадобиться більше місяця. Тому останні дві домашні гри Луїс Фернандо не зможе допомогти «Кременю».  

 

Бажаємо Луїсу швидкого одужання й повернення в стрій «Кременя».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Кристал Бразилия
компанія «Інтера Люкс»
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